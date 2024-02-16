Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever nisanda yola çıkıyor
Türkiye’nin ikinci astronotu olmaya hazırlanan 31 yaşındaki Tuva Cihangir Atasever, gerçekleştireceği deneylerin test çalışmalarına başladı. Atasever’in, yörünge altı uçuşunu nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte 8 ay boyunca aynı eğitimlerden geçen Atasever, nisan ayında 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gitmeye hazırlanıyor.
Tarihi misyon kapsamında Atasever'in 7 deney yapması planlanıyor. Deneylerin test çalışmalarına şimdiden başladığı öğrenilen Atasever, uçuşa ilişkin eğitimleri ise fırlatılış gününden 2 hafta önce ABD'de almaya başlayacak.
3 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR
Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI), 100 kilometrelik irtifanın altını "uzay" olarak tanımlamadığı için bu uçuşlar "yörünge altı" olarak adlandırılıyor.
ABD ise bu irtifayı uzay olarak kabul ediyor. Astronotlar, uzay sınırına ulaştıkları anda kısa bir süreliğine ağırlıksız hale geliyor. Ardından kemerler çözülerek deney aşamasına geçiliyor.
Deneylerin tamamlanması sonrası kemerler tekrar bağlanıyor ve dönüş yolculuğu başlıyor.
Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin ikinci uzay misyonunun yaklaşık 3 saat sürmesi ve ardından Atasever'in yeniden yeryüzüne dönmesi bekleniyor.
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