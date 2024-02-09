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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü! İşte o tarihi görüntüler

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı. Başkan Erdoğan Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ile ilgili yaptığı açıklamada "Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye'ye de dönüşünü bekleriz. Daha çok Alper Gezeravcıları uzaya göndereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler

Giriş Tarihi: 09.02.2024 18:55 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 20:21
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü! İşte o tarihi görüntüler

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki misyonunu tamamladı ve Dünya'ya giriş sağlayan SpaceX Dragon kapsülü saat 16:29'da Florida açıklarında denize düştü. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı kapsülden 17:28'de çıkış yaptı.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü! İşte o tarihi görüntüler

Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüş yaptı. Alper Gezeravcı, 48 saat önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmıştı. Gezeravcı'yı taşıyan kapsül Florida açıklarında denize saat 16:29'da düştü. Saat 16:35 itibarıyla botla SpaceX Dragon kapsülüne yanaşıldı.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü! İşte o tarihi görüntüler

KAPSÜLDEN GEMİYE ALINDI HOUSTON'A GÖTÜRÜLDÜ

Gezeravcı, kapsülün düştüğü noktadan denizden gemiye alınıp ilk muayeneleri gerçekleştirildi. Houston'da kapsamlı sağlık taraması yapılacak olan Gezeravcı ve ekibi bir süre karantinada tutulacak.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü! İşte o tarihi görüntüler

KAPSÜL GEMİYE ALINDI

Kapsül SpaceX gemisine vinçlerle alınarak geminin güvertesine çekildi. Görevliler kapsülün kapağını açtı ve kapsülün içinden astronotların selam verdiği görüntüler ekranlara yansıdı.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü! İşte o tarihi görüntüler

ALPER GEZERAVCI KAPSÜLDEN ÇIKIŞ YAPTI

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı SpaceX Dragon kapsülünden 17:28'de çıkış yaptı.