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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü! İşte o tarihi görüntüler
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı. Başkan Erdoğan Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ile ilgili yaptığı açıklamada "Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye'ye de dönüşünü bekleriz. Daha çok Alper Gezeravcıları uzaya göndereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 09.02.2024 18:55Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 20:21