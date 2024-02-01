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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yeni deneyi: MİYOKA

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2024
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın yeni deneyi: MİYOKA

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) sürdürdüğü 13 deneyde öne çıkan terimlere ilişkin "Deney Sözlüğü"nü paylaşmaya devam ediyor.

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