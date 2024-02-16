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9 ilde eş zamanlı operasyon! 61 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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9 ilde eş zamanlı operasyon! 61 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir’de elebaşılığını kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir ve Ferhat Delen'in yaptığı organize suç örgütlerine İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde ilde eş zamanlı olarak “KAFES-41” operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca örgüt üyesi 61 şüphelinin yakalandığını da belirtti.

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