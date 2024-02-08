Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan mikro yer çekimi ortamında deney

Gezeravcı, videoda plastik dolgulu beyzbol topu, sünger top ve futbol topu ile yaptığı deneyde, topların hareketlerini ve döngüsel reaksiyonlarını gösterdi. Ardından yerçekimsiz ortamda döngünün ataletle reaksiyonunu ISS'de dönerek kontrol eden Gezeravcı, son olarak el fenerlerinin kendi ekseni ve farklı dönüş eksenleri etrafında dönmesi halinde gösterdiği reaksiyonları yansıttı.