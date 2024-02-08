Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan mikro yer çekimi ortamında deney
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine bir video çekti. İşte o anlar...
Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği bir video paylaşıldı.
TUA'nın, sosyal medya hesabı X'ten, Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin paylaşım yapıldı.
Türkiye'nin ilk astronotu @TURKastro; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. 🧑🏼🚀🎾— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 7, 2024
Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı… pic.twitter.com/xCLEd5az9S
Paylaşımda, "Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek." ifadesi kullanıldı.
Gezeravcı, videoda plastik dolgulu beyzbol topu, sünger top ve futbol topu ile yaptığı deneyde, topların hareketlerini ve döngüsel reaksiyonlarını gösterdi. Ardından yerçekimsiz ortamda döngünün ataletle reaksiyonunu ISS'de dönerek kontrol eden Gezeravcı, son olarak el fenerlerinin kendi ekseni ve farklı dönüş eksenleri etrafında dönmesi halinde gösterdiği reaksiyonları yansıttı.
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