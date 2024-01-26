Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan uzaydan ikinci bağlantı: Tüm eğitim birikimimi devletime borçluyum

Bakan Kacır'ın konuşması sonrası açıklamalarda bulunan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ise şu ifadeleri kullandı:

"TOPLANTI SONRASI HEMEN GÖREVE BAŞLIYORUZ"

Toplam 11 kişiyiz burada. Bizim buraya gelişimizle birlikte 7 farklı ülke 9 farklı milliyet temsil ediliyor. Bu da ISS tarihindeki en kalabalık uluslararası topluluk. Biz 4 kişilik bir ekibiz. Birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Günlük işlerimize toplantı yaparak başlıyoruz. Toplantının hemen ardından görevlere başlıyoruz.