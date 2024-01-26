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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan uzaydan ikinci bağlantı: Tüm eğitim birikimimi devletime borçluyum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan uzaydan ikinci bağlantı: Tüm eğitim birikimimi devletime borçluyum

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan ikinci bağlantısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile gerçekleştirdi. Gezeravcı uzaydaki koşulları anlatırken "Günlük işlerimize toplantı yaparak başlıyoruz. Toplantının hemen ardından görevlere başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Sahip olduğu tüm eğitim birikimini ve kabiliyetleri devlete borçlu olduğunu söyleyen Gezeravcı "Milletime hizmet edebilmenin mutluluk ve gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile videokonferans aracılığıyla görüşme yaptı.

MİLLİ UZAY PROGRAMINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı konuşmada "Uzay çalışmaları uluslararası iş birliklerinin de öncüsü oluyor. Milli Uzay programımızın hedeflerine ulaşmada uluslararası iş birliğinin önemine her daim vurgu yapıyoruz. Orada bulunan tüm astronotlara Türkiye'den selamlarımızı iletmenizi istiyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla taşıdığınız için tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Günlük çalışmalarınızda paylaşım içinde olduğunuzu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın konuşması sonrası açıklamalarda bulunan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ise şu ifadeleri kullandı:

"TOPLANTI SONRASI HEMEN GÖREVE BAŞLIYORUZ"

Toplam 11 kişiyiz burada. Bizim buraya gelişimizle birlikte 7 farklı ülke 9 farklı milliyet temsil ediliyor. Bu da ISS tarihindeki en kalabalık uluslararası topluluk. Biz 4 kişilik bir ekibiz. Birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Günlük işlerimize toplantı yaparak başlıyoruz. Toplantının hemen ardından görevlere başlıyoruz.

"ZAMANIMI ÇOK İYİ KULLANIYORUM"

Günde 12 ile 15 farklı görev gerçekleştiriyoruz. Türk bilim insanları adına gerçekleştirmem gereken daha birçok bilimsel deney ve çalışma var. Zamanımı çok iyi kullanıp tüm faaliyetleri eksiksiz tamamlamayı hedefliyorum.

"TÜM BİRİKİMİMİ DEVLETE BORÇLUYUM"

Sahip olduğum tüm eğitim birikimini ve kabiliyetleri devletime borçluyum. Devletimin sunduğu imkanlarla jet pilotu oldum ve şimdi gökyüzünün sınırları ötesinde milletime hizmet edebilmenin mutluluk ve gururunu yaşıyorum.

Türkiye’nin ilk astronotu’dan bağlantı! TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU'DAN BAĞLANTI!
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