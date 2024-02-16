Toprak ve su örnekleri inceleniyor! Erzincan’da maden sahasındaki heyelan sonrası kirlilik oldu mu?

İLK TESTLER TEMİZ ÇIKTI?

Arkadaşlarımız şu anda oradalar sahadan su ve toprak numunelerini alıyorlar. Bunlar bize hızlı şekilde ulaşıyor. Biz de istenilen parametreler çerçevesinde analizleri yapıyoruz. Bu testler siyanür ağzı ile ilgili hazırlıkların yapılması lazım. Siyanürün distile edilmesini sağlıyoruz. Bundan sonra cihazlar okumasını yapıyoruz ve seviyesini ölçüyoruz. Şu anda kadar bir siyanür tehlikesi görmedik. Gelen sonuçlar hep limitlerin altında. Bizim analizlerimiz de devam ediyor. Şu anda bize yansıyan olumsuz bir sonuç yok.