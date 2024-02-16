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Toprak ve su örnekleri inceleniyor! Erzincan'da maden sahasındaki heyelan sonrası kirlilik oldu mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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Toprak ve su örnekleri inceleniyor! Erzincan’da maden sahasındaki heyelan sonrası kirlilik oldu mu?

Erzincan'da maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası bölgeden alınan su ve toprak numuneleri laboratuvarda analiz ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan Çevre Referans Laboratuvar Şube Müdürü yüksek kimyager Mevlana Karakaya anlattı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4 gün önce altına madeninde toprak kayması meydana geldi. 10 milyon metreküpe yakın toprak nehir gibi aktı. Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kimyasal sızıntıya karşı bölgeden alınan toprak ve sular analiz ediliyor. İlk numuneler temiz çıktı.

ENDİŞEYE MAHAL EDECEK BİR DURUM YOK

Konuya dair açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu ana kadar yaptığımız tespitler ve tespitlerin neticesinde endişe edecek endişeye mahal edecek bir durum söz konusu değildir. Yani halk sağlığını tehdit edecek bir durum yok. Veya orada çalışan şu anda personelimize, özellikle AFAD personelini tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla emniyetli bir şekilde bölgede çalışıyoruz." dedi.

ANALİZLER NASIL YAPILIYOR

Bölgeden alınan toprak ve suyun analizleri her an incelenmeye devam ediyor. Toprak ve su analizlerinin nasıl yapıldığını sistemin nasıl çalıştığını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan Çevre Referans Laboratuvar Şube Müdürü yüksek kimyager Mevlana Karakaya anlattı.

HER ZAMAN GÖREVE HAZIR

Mevlana Karakaya: Burası 655 parametrede akredite bir laboratuvardır. Bize bağlı olarak 250'ye yakın kamu ve özel yerler var. Hadise yaşandıktan sonra bölgeye mobil bir laboratuvar gitti. Biz bu durumlara karşı her zaman hazırlık şekilde bekleriz. Analiz parametreleri sahaya intikal olsun teknik faaliyetler olsun her zaman hazırlıklıyız. Bizim arkadaşlarımız da haber aldıktan sonra hemen sahaya intikal ettiler.

İLK TESTLER TEMİZ ÇIKTI?

Arkadaşlarımız şu anda oradalar sahadan su ve toprak numunelerini alıyorlar. Bunlar bize hızlı şekilde ulaşıyor. Biz de istenilen parametreler çerçevesinde analizleri yapıyoruz. Bu testler siyanür ağzı ile ilgili hazırlıkların yapılması lazım. Siyanürün distile edilmesini sağlıyoruz. Bundan sonra cihazlar okumasını yapıyoruz ve seviyesini ölçüyoruz. Şu anda kadar bir siyanür tehlikesi görmedik. Gelen sonuçlar hep limitlerin altında. Bizim analizlerimiz de devam ediyor. Şu anda bize yansıyan olumsuz bir sonuç yok.

KESİN SONUÇ DİKKATLİ ÇALIŞMA

Burada testler sürekli devam ediyor. Sonuçlar çıktıkça biz de yöneticilerle paylaşıyoruz. Bu aşamada kamuoyu da hepsinden haberdar olacak. Bölgeden 8 farklı toprak alındı. Topraklar şu anda inceleniyor ve topraktan su fazına geçiliyor. Burada yine ölçümler yapılıyor. Ayrıştırmadan sonra sonuçlar ortaya çıkacak. Sağlıklı bir sonuç elde etmek için her aşamada dikkatli çalışmalar yapılıyor.

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