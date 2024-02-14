TBMM'de Erzincan'daki toprak kaymasının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
TBMM Genel Kurulunda, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.
"9 MADEN ÇALIŞANINA ULAŞILAMAMAKTADIR"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamadığını bildirdi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14.30'da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır.
Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasıyla ilgili, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Başkan Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.
Başkan Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.
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