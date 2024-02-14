TBMM’de Erzincan’daki toprak kaymasının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14.30'da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."