CHP'nin Bodrum ilçe başkanlığında büyük skandal! Adı yerine "Alevi" yazıp geçtiler...
CHP'de Bodrum İlçe Başkanlığı'nda meclis üyesi aday toplantısında büyük bir skandala imza atıldı. CHP'nin Alevi vatandaşları adeta bir oy deposu olarak gördüğünü kanıtlayan fotoğrafta tüm adayların isminin yazıldığı listenin 15’inci sırasında herhangi bir isim yazılmadan sadece “Alevi” ibaresinin yazıldığı görüldü. İşte detaylar...
CHP Bodrum İlçe örgütünden sızan meclis üyesi olacak adayların listesi bu kadar da olmaz dedirtti. Listede 15'inci sıraya herhangi bir isim yazılmadan sadece "Alevi" ibaresinin yazıldığı ortaya çıktı.
ALEVİLERİ OY DEPOSU OLARAK GÖRÜYORLAR
Bu ibare CHP'nin Alevi vatandaşlarımızı oy deposu olarak gördüğünün bir yansıması olarak değerlendirildi. CHP Bodrum'da meclis üyesi seçimi için sandık konulmasına rağmen, listenin oluşumunda yaşanan adaletsizlikler ve antidemokratik uygulamalar, sandık sonuçlarına güvensizlik oluşturdu.
Bu durum, CHP içinde istifa söylentilerine ve parti içi krizlere yol açabilecek potansiyel bir etken olarak değerlendirildi.
ADAY YAPILMAYAN İLGÜZ 18'E YAZILDI
Sızan listede CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci'nin kontejan adaylarının; Uğur İlhamı Özden, Eray Karabağlı ve Kemal Özsarsılmaz olduğu görülüyor. CHP Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı olan yapılmayınca istifa edip ardından tekrar partiye dönen Volkan İlgüz'ün 18'inci sıraya yerleştiği görülürken; aday adaylarının çalışmaları süresince hiçbir çalışmada bulunmayan Deniz Koca, Tuğçe Köylü gibi isimlerin ise seçilir sıralara konulması, listelemede hangi kriterlerin geçerli olduğunu tartışmaya açtı.
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