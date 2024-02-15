Lütfü Savaş’a ağır darbe! CHP reklam filmine Lütfü Savaş’ı koymadı

LÜTFÜ'YE AĞIR DARBE! REKLAM FİLMİNE KOYULMADI

Tüm bu yaşananlar sonrası yeni tepkilerden çekinen Özgür Özel, Belediye başkanlarının bulunduğu toplu pankartta ve bir sahilde yapılan toplu yürüyüşte Savaş'ı reklam filmine koymadı. Öte yandan bu gelişme sosyal medyada Lütfü Savaşa ağır darbe olarak yorumlandı.

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