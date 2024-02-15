Lütfü Savaş'a ağır darbe! CHP reklam filmine Lütfü Savaş'ı koymadı
CHP'de süren Hatay krizi level atladı. Hatırlanacağı üzere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "Başka aday bulamadık" sözleriyle adaylığı açıklanan Lütfü Savaş, depremzedeler tarafından protesto edilmiş Özel ise aday tercihi nedeniyle tepkilerin hedefi olmuştu. Yaşanan olaylar sıcaklığını korurken CHP, sosyal medya hesabından yeni reklam filmini yayınladı. Reklam filminde ise bir detay dikkatlerden kaçmadı. Partili belediye başkanlarının yer aldığı görüntülerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a yer verilmedi. Bu gelişme Lütfü Savaşa ağır darbe olarak yorumlandı.
Türkiye, adım adım yerel seçimlere giderken Cumhuriyet Halk Partisi, seçim öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok büyükşehir belediye başkanının yer aldığı yeni bir reklam filmi yayımladı.
LÜTFÜ HATAYLILARIN VE TÜM TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ
Kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'li Lütfü Savaş, depremden hemen sonra yaptığı açıklamalarla acılı Hataylıların ve tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.
LÜTFÜ'YÜ UTANMADAN TEKRAR ADAY GÖSTERMİŞTİ
Savaş, depremden sonra uzun süre ortalıkta görünmezken, CHP tarafından 'alternatif yok' açıklamasıyla tekrar aday gösterilmişti.
ÖZGÜR ÖZEL GERİ ADIM ATMAYARAK TAVRINI GÖSTERMİŞTİ
Toplum vicdanını yaralayan, depremzede seçmenin aklıyla alan eden bu karar parti tabanında da büyük tepkiyle karşılandı. Ancak genel başkan Özgür Özel geri adım atmadı.
DEPREMZEDELER LÜTFİ SAVAŞ'I PROTESTO ETMİŞTİ
Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.
LÜTFÜ'YE AĞIR DARBE! REKLAM FİLMİNE KOYULMADI
Tüm bu yaşananlar sonrası yeni tepkilerden çekinen Özgür Özel, Belediye başkanlarının bulunduğu toplu pankartta ve bir sahilde yapılan toplu yürüyüşte Savaş'ı reklam filmine koymadı. Öte yandan bu gelişme sosyal medyada Lütfü Savaşa ağır darbe olarak yorumlandı.
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