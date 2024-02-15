Abdulkadir Selvi CHP’den tasfiye edilecekleri A Haber’de isim isim saydı: Seçimden sonra çok büyük bir deprem olacak! | Kılıçdaroğlu geri mi dönecek?

"SİYASİ MEVTA HALİNE GELDİLER"

Bu seçimden sonra ne olacak? Tabii, aslında mayıs seçimleri küçük partilerin liderlerini genel başkanlarını siyasi mevta haline getirdi. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu bunlar bugün partilerinin başında ama siyaseten hiçbir varlıkları yoktur. Çünkü yanlışta ısrar ettiler ve seçimde derslerini aldılar.

"SEÇİMDEN SONRA DARMADAĞIN OLACAKLAR"

Yerel seçimden sonra göreceksiniz Meclis'te de darmadağın olacaklar. Çünkü müthiş bir kavga içerisindeler.