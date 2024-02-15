Abdulkadir Selvi CHP'den tasfiye edilecekleri A Haber'de isim isim saydı: Seçimden sonra çok büyük bir deprem olacak! | Kılıçdaroğlu geri mi dönecek?
Seçimden sonra kimler siyaset sahnesinden silinecek? Başkan Erdoğan kimlere "silinecekler" dedi? Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında CHP'deki kaosun arka planını anlattı. CHP'de metrekareye 3 istifa düştüğünü söyleyen Selvi, "Seçimden sonra CHP'de çok büyük bir deprem olacak" dedi. Tasfiye edilecek isimleri tek tek açıklarken "Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?" sorusunu da yanıtladı.
Başkan Erdoğan'ın "31 Mart'ta kesinlikle bazıları siyaset sahnesinden silinecek" ifadelerinde kastettiği siyasetçiler kimler?
Gazeteci Abulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalalardan satır başları;
"ÇOK DİKKATE ALMAK GEREKİYOR"
Sayın Cumhurbaşkanı bu konudaki değerlendirmelerini her zaman çok ketum olarak yapar çok sık yapmaz. Bu değerlendirmeyi Türkiye'de şimdiye kadar girdiği 17 seçimi kazanan ve 94 seçimleriyle birlikte İBB Başkanı olarak Türk siyasetinde varlığını gösteren birisi yapıyorsa bunu çok dikkate almak gerekiyor.
HEPSİ BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Hatırlarsanız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde bir 6'lı masa kurmuşlardı. 6'lı masada bırakın seçim kazanmayı anayasayı değiştirerek parlamenter sisteme geçeceklerini vadediyorlardı. Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı ilan etmişlerdi. Hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı olmuşlardı. Bakanlıkları paylaşmışlardı.
Ne oldu? Seçim bitti hepsi birbirine düştü. Seçim gecesi ilk isyan eden Ekrem İmamoğlu oldu. 28 Mayıs gecesi video çekti ve genel başkanının istifasını istedi. Kılıçdaroğlu sırtımda hançerlerle dolaştım dedi. Meral Akşener ben kimseyi sırtından hançerlemem boğazını keserim dedi. Ahmet Davutoğlu ben Akşener'e gittim ittifak önerdim Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyorum dedi. En doğrusunu da Adnan Beker söyledi İYİ Parti'den istifa eden Allah bu milleti korumuş dedi.
Bir düşman ittifakı kurmuşlar. Bir çıkar ittifakı kurmuşlar. Eğer bu çıkar ittifakıyla başarılı olsalardı Türkiye'yi hangi maceralara sürükleyeceklerdi. Gerçekten geçmişte koalisyon hükümetlerinde yaşamadığımı şekilde bakanlıkları peşkeş çekeceklerdi birbirlerine.
O kadar samimiyetsizlermiş ki seçimden sonra birbirlerini sırtından hançerlediler. İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu tasfiye ettiler.
"CHP'DE 3'LÜ YAPI VAR!"
Şimdi girdiğimiz süreçte de CHP'de özellikle genel başkan değişiminden sonra bir 3'lü yapı var. Bir Özgür Özel var. Partinin gerçek lideri gibi hareket eden ve belediye başkanlarını bile belirleyen Ekrem İmamoğlu var. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu var pusuda bekleyen paralel genel merkez oluşturmuş eski genel başkan var. Bunlar müthiş bir kavga içerisindeler.
"TASFİYE EDİYORLAR!"
CHP'de müthiş bir tasfiye yaşanıyor. Kılıçdaroğlu taraftarları tasfiye ediliyor. Aleviler tasfiye ediliyor. Kürtler tasfiye ediliyor.
"MEMLEKETE PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"
Eşe dosta yarene peşkeş çekiliyor. Kimi avukatını getiriyor kimi hemşehrisini getiriyor. Kupon belediyeler oluşturdular. Kimi doktorunu getiriyor kimi eşinin arkadaşını getiriyor. Böylece memlekete peşkeş çekiyorlar.
"SİYASİ MEVTA HALİNE GELDİLER"
Bu seçimden sonra ne olacak? Tabii, aslında mayıs seçimleri küçük partilerin liderlerini genel başkanlarını siyasi mevta haline getirdi. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu bunlar bugün partilerinin başında ama siyaseten hiçbir varlıkları yoktur. Çünkü yanlışta ısrar ettiler ve seçimde derslerini aldılar.
"SEÇİMDEN SONRA DARMADAĞIN OLACAKLAR"
Yerel seçimden sonra göreceksiniz Meclis'te de darmadağın olacaklar. Çünkü müthiş bir kavga içerisindeler.
"İLK SIRADA İMAMOĞLU İKİNCİ SIRADA ÖZEL VAR"
Millet bir defa götürürse o gelemiyor. Ben seçimden sonra birinci sırada Ekrem İmamoğlu'nu ikinci sırada Özgür Özel'in gideceğini görüyorum. Çünkü bu kadar kaos kriz içerisinde insanlara hiçbir umut vermeden bakın CHP'de her gün her saat başı bir isyan var. Bir istifa var.
KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNECEK?
Seçimden sonra yeni bir denge ortaya çıkacak. Ben seçimde milletin iyi bir temizlik yapacağını görüyorum. Yani iktidara bir destek verdi 28 Mayıs'ta ve bu yerel seçime giderken de şu yaşananları gördü. Bizim milletimizin hafızası çok güçlüdür. Millet bir fotoğraf çeker baktı ki bunların Türkiye'yi yönetmek gibi bir derdi yok bunlar Türkiye'yi yağmalıyorlar bunlara güven duyulmaz. Bunlara yerel seçimde muhalefet olarak ortada dolaşanlara millet bir ders verip siyasi alanı yeniden temizleyecek ve yeni siyasi bir denklem ortaya çıkacak.
"SEÇİMDEN SONRA CHP'DE ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"
Seçimden sonraki denklemi görmeden bugünden Kılıçdaroğlu olacak diyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Seçimden sonra CHP'de çok büyük bir deprem olacak. Ve Özgür Özel CHP'nin en kısa tarihli genel başkanı olarak CHP'de arşive kaldırılacak. Öyle gözüküyor.
"METREKAREYE 3 İSTİFA DÜŞÜYOR"
Bir saat önce yayına girmeden bir genel başkan yardımcısı istifa etti. Partilerde istifa olmaz mı? CHP'de metrekareye 3 istifa düşüyor. Saat başı bir istifa saat başı bir isyan geliyor. Sat başı bir belediye başkanı isyan bayrağını açıyor. Bu şekilde seçime giren bir parti nasıl kazanacak?
"İMAMOĞLU MİLLET TARAFINDAN TASFİYE EDİLECEK"
İkincisi Ekrem İmamoğlu bir efsane olarak getirdiler bir efsane olacak dediler ama bir proje adam olduğu ortaya çıktı. Bu seçimden sonra Ekrem İmamoğlu'nun da bir efsane değil millet tarafından tasfiye edilen eski bir belediye başkanı olduğu ortaya çıkacak.
Seçim bittikten sonra İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı imkanlarını koltuğunu kaybettikten sonra CHP'yi de o kadar kolay dizayn edemez.
"MEVCUT YÖNETİM OLMAYACAK"
Özgür Özel tasfiye olacak. Kılıçdaroğlu şu anda çok güçlü olarak gözüküyor. Çünkü Aleviler ve Kürtler tasfiye ediliyor denildikçe o rüzgar Kılıçdaroğlu'na yarıyor ama yine de acele etmemek lazım. Seçimden sonraki nasıl bir denklem ortaya çıkacak güç dengeleri nasıl oluşacak sadece şunu söyleyelim mevcut yönetim olmayacak. Yeni bir yönetim olacak. Ama kim olacak? Kılıçdaroğlu şu anda daha yakın gözüküyor ama o günü görmek gerekiyor. 1 Nisan günü bunu daha sağlıklı olarak değerlendirebileceğiz.
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