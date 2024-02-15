CHP’li Özgür Özel’den DEM Parti ile ittifak itirafı: Samimi bir şekilde görüşüyoruz onların oy vereceği adayları belirliyoruz

ANTALYA VE İZMİR KRİZİ

Diğer yandan iki parti arasında İzmir ve Antalya krizi yaşandı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek DEM Parti'ye salon tahsis etmezken bu durum DEM Parti'de büyük tepki yarattı. DEM Partili Tuncer Bakırhan "Bize salon vermeyene oy vermeyiz" dedi.

Diğer yandan DEM Parti, İzmir'de Tunç Soyer'in görevine devam etmesini istese de Özgür Özel Soyer'i aday göstermeyerek Cemil Tugay'ı aday olarak açıkladı. Diğer yandan DEM Parti CHP'ye rest çekerek çok sayıda ilde aday çıkardığını duyurdu.