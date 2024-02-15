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CHP'li Özgür Özel'den DEM Parti ile ittifak itirafı: Samimi bir şekilde görüşüyoruz onların oy vereceği adayları belirliyoruz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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CHP’li Özgür Özel’den DEM Parti ile ittifak itirafı: Samimi bir şekilde görüşüyoruz onların oy vereceği adayları belirliyoruz

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için "yanlamalarına" devam ediyor. Özgür Özel yaptığı açıklamada DEM ile samimi bir şekilde görüştüklerini ifade ederken "Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir " dedi. DEM Parti ile görüşmelerin bir cesaret olduğunu vurgulayan Özel "Şu anda Türkiye ittifakının tam zamanı" vurgusunu yaptı. İşte detaylar...

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki pazarlık karşılıklı restleşmelere rağmen büyük bir hızla devam ediyor.

KANDİL'E SİNYAL İÇİN EL ÖPTÜ

Göreve geldiği ilk andan itibaren DEM Parti'yi meşrulaştıran ve "şeytanlaştırmayacağım" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye düşmanıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek Kandil'e selam verdi. Bununla da yetinmeyen Özel DEM Parti'yi ziyaret etti.

KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ

DEM Parti de iade-i ziyaret gerçekleştirirken DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz" dedi.

CHP'DEN İLÇE BELEDİYELERİ İSTEDİLER

Bu gelişmeler Kandil'i memnun ederken iki parti arasında yerel seçimlere yönelik görüşmeler başladı. DEM Parti açık bir ittifak talep ederken başta İstanbul olmak çok sayıda bölgede CHP'den ilçe belediyeleri talep etti.

ANTALYA VE İZMİR KRİZİ

Diğer yandan iki parti arasında İzmir ve Antalya krizi yaşandı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek DEM Parti'ye salon tahsis etmezken bu durum DEM Parti'de büyük tepki yarattı. DEM Partili Tuncer Bakırhan "Bize salon vermeyene oy vermeyiz" dedi.

Diğer yandan DEM Parti, İzmir'de Tunç Soyer'in görevine devam etmesini istese de Özgür Özel Soyer'i aday göstermeyerek Cemil Tugay'ı aday olarak açıkladı. Diğer yandan DEM Parti CHP'ye rest çekerek çok sayıda ilde aday çıkardığını duyurdu.

"SAMİMİ ŞEKİLDE GÖRÜŞÜYORUZ"

Diğer yandan İstanbul ve Ankara'da DEM Parti desteğine muhtaç olan CHP'de Özgür Özel iki parti arasında görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Özel "DEM Parti ile görüşmelerimizi, şeytanla pazarlık ediyormuş gibi gösteriyorlar ama bizim görüşmelerimiz samimi." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEMİZ CESARETTİR"

Özel ayrıca DEM Parti ile pazarlık yaptıklarını itiraf ederken "Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir dedik. Bizim DEM Parti ile görüşmemiz cesarettir. DEM Parti başka bir partinin adayını uygun görüp aday çıkarmazsa kent uzlaşısı olmuş demektir." dedi.

İTTİFAK İTİRAFI...

Özel ayrıca "Şu anda Türkiye ittifakının tam zamanı. Siyasi partilerle değil seçmenle ittifak… Yöneticilerin fikri değişti ama seçmenin fikri değişti mi bunu göreceğiz. 28 Mayıs'ta yüzde 50'ye yakın bir oranda birlikte duran seçmen yine halen orada duruyor." ifadelerini kullandı.

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