İstanbul afetlere nasıl hazırlanacak? AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum açıkladı...

PROJELERİMİZİN MALİYETİ VE BİTİŞ TARİHİ BELLİDİR

İstanbul'un artık sevgiye, kardeşliğe ihtiyacı var. Bugün tüm İstanbullular için bu kardeşliği daha da büyütmek için kıymetli dostlarımızla bir aradayız.

Afetlere dirençli, risksiz İstanbul toplantımızın tanıtımı için bir aradayız. İstanbul'la bu heyecanı paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Biz gayemizi en baştan ilan ettik. İstanbul'u hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri yapacağız. Bugün de bu gayenin gerçekleşmesi için en çok ihtiyaç duyduğumuz projeler, anlatacağız. Kentsel dönüşümden sosyal konutlara, sanayi alanlarının dönüşümünden iklim değişikliğine kadar geniş yelpazeli sunumumuzu yapacağız. Güzel bir geleceği hep birlikte hazırlıyoruz.

İstanbulluları paydaşımız olarak görüyor, İstanbul'u yönetecek ekibin de birer parçası olarak görüyoruz. Her başarının ardında mutlaka bir fikir vardır. 25 yılda ulaştığımız hedeflere bütüncül bakış açısı ile milletimiz ile el ele vererek ulaştık. Hızlı ulaşım hakkını ihmal etmedik. Sosyal belediyeciliği göz ardı etmedik. Projelerimizin maliyeti, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği bellidir. İstanbul'a ne kazandıracağımız şimdiden ortadadır. İşlerimizin üzerine neden bu kadar titriyoruz sebebi açıktır. Sebebi İstanbullu kardeşlerimizin mutluluğudur.