CHP'de aday belirleme krizinde yeni perde! Özgür Özel yetkiyi kaptı! 300'den fazla adayı kendisi belirleyecek...
CHP'de yerel seçimler öncesi aday belirleme krizi farklı bir boyut kazanırken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir savaş yaşanıyor. PM toplantısı sabaha kadar sürerken, çok sayıda bölgede aday belirlenme süreci devam ediyor. Hatay, İzmir ve Çankaya gibi bölgelerde büyük kaos yaşandı.Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu saf dışı bırakmak adına yeni bir adım attı. CHP Şanlıurfa Büyükşehir’in de arasında bulunduğu yaklaşık 300 yer için henüz adaylar belirlenemezken, Özel aldığı yetki ile tüm bu isimlerin yanı sıra Hatay konusunda da karar verebilecek. İşte detaylar...
CHP'de yerel seçimler öncesi aday belirleme krizi tavan yaparken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında güç savaşları yaşanıyor.
PM TOPLANTISI SABAHA KADAR SÜRDÜ
Önceki gün saat 14.00'teki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla başlayan CHP'nin aday mesaisi, sonrasında arka arkaya yapılan Parti Meclisi (PM), yeniden MYK ve PM toplantılarıyla saat 04.00'e kadar sürdü. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı Özel başkanlığındaki bu toplantılarda aralarında bazı büyükşehir ve illerin de yer aldığı 125 aday belirlendi.
PARTİNİN EVLATLARI TARTIŞMASI
Önemli sürprizler de içeren aday listesiyle ilgili PM'deki görüşmelerde "genç aday" tartışması da yaşandı. Kadıköy, Bakırköy ve Çankaya'nın da aralarında yer aldığı bazı yerlerdeki görevlendirmelere itirazlar dillendirildi, yönetime yakın isimler ise "gençlik" vurgusu yaparak Kadıköy, Adalar ve Çankaya adaylarının partinin gençlik kollarından gelen isimler olduğunu söyledi. Bazı PM üyelerinden, "Genç diye her görevlendirme gençleşme anlamına gelmez, bu görevler için başka özelliklerin de aranması gerekir" eleştirisi geldi. Özel'in de, "Partinin evlatları, biz az bile yaptık, daha fazla göstermeliydik" diyerek gençlere sahip çıkıp, "Parti kendi çocuklarıyla yeni bir yola giriyor, büyük bir değişim gerçekleşiyor" dediği öğrenildi.
LÜTFÜ SAVAŞ MESELESİ NE OLACAK?
Depremlerin yıldönümü anmasında tepkilerin hedefi olunca adaylığıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın durumu da PM'de önemli gündem oluşturdu. Birçok PM üyesi, Savaş'ın adaylığıyla ilgili itirazlarını dile getirip değiştirilmesini istedi. Parti yöneticileri, Hatay'da yapılan anketlerde Savaş'a yaklaşabilen başka bir isim olmadığını söylerken, bazı PM üyeleri de eski futbolcu Gökhan Zan'ı aday gösteren TİP'in, Savaş'ın çekilmesi halinde kendilerinin de adaylarını geri çekebilecekleri açıklamasına dikkat çekti. Özel de, "Eleştirilerin farkındayım, süreci değerlendiriyorum, araştırmalarımız devam ediyor, bir gelişme olursa sizleri de bilgilendireceğim" dedi ve PM'den Hatay için olası aday değişikliğine yönelik yetki aldı.
ÇANKAYA ADAYINA 'DUYGUSAL' SAVUNMA
Çankaya'da, Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Güner'in adaylığına PM'de itiraz gelirken, Özel'in anlattıkları duygusal anlar yaşattı. 3-4 yaşında babasını kaybeden Güner'in infaz koruma memuru annesiyle Sincan Kadın Cezaevi'ne yaptığı bir ziyarette tanıştığını söyleyen Özel, "Hüseyin Can, inancından dolayı hâkimlik sınavından elenmiş bir kişi. Hem de iki defa. Arkadaşımıza biz, Atatürk'ün Çankaya'sını emanet ettik" dedi
AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ DEVREDE
Adı Kadıköy ve Esenyurt için geçen fakat açıklanan listede yer almayan eski Genel Sekreter Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti. Tekin dün sabah saatlerindeki istifa açıklamasında, partisinin "Atatürkçü ve sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştığını" savunarak şöyle dedi: "CHP hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek verenlerin dışlandığı, yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür. Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir."
"BU HİKAYE BURADA BİTMEZ"
Adana'da yeniden aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa etti. Çetin, yaptığı açıklamada, "Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak bu hikâye burada bitmez" dedi. 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Çetin'in yerine daha önce il başkanlığı yapan Emrah Kozay aday gösterilmişti.
İSTENMEDİĞİN YERE GÖRÜNME
CHP İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin'i, Seyhan adayı olarak gösterdi. Bunun üzerine mevcut başkan Akif Kemal Akay, istifa ettiğini duyurdu: "Başarısı kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amacı kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği CHP'den istifa ediyorum. Seyhan'a hizmete devam edeceğimi bir atasözüyle duyuruyorum. 'İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme."
300 ADAY İÇİN ÖZEL'E TAM YETKİ
CHP PM adaylar için bir daha toplanmayacak. Henüz açıklanmayan yerler, adaylıktan çekilme ve istifalar halinde isim belirleme yetkisi son toplantıda Özel'e verildi. CHP Şanlıurfa Büyükşehir'in de arasında bulunduğu yaklaşık 300 yer için henüz aday belirlememiş durumda. Özel'in aldığı yetki ile tüm bu isimlerin yanı sıra, Hatay konusunda da karar verebileceği belirtildi.
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