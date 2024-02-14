CHP’de aday belirleme krizinde yeni perde! Özgür Özel yetkiyi kaptı! 300’den fazla adayı kendisi belirleyecek...

PM TOPLANTISI SABAHA KADAR SÜRDÜ

Önceki gün saat 14.00'teki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla başlayan CHP'nin aday mesaisi, sonrasında arka arkaya yapılan Parti Meclisi (PM), yeniden MYK ve PM toplantılarıyla saat 04.00'e kadar sürdü. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı Özel başkanlığındaki bu toplantılarda aralarında bazı büyükşehir ve illerin de yer aldığı 125 aday belirlendi.

PARTİNİN EVLATLARI TARTIŞMASI

Önemli sürprizler de içeren aday listesiyle ilgili PM'deki görüşmelerde "genç aday" tartışması da yaşandı. Kadıköy, Bakırköy ve Çankaya'nın da aralarında yer aldığı bazı yerlerdeki görevlendirmelere itirazlar dillendirildi, yönetime yakın isimler ise "gençlik" vurgusu yaparak Kadıköy, Adalar ve Çankaya adaylarının partinin gençlik kollarından gelen isimler olduğunu söyledi. Bazı PM üyelerinden, "Genç diye her görevlendirme gençleşme anlamına gelmez, bu görevler için başka özelliklerin de aranması gerekir" eleştirisi geldi. Özel'in de, "Partinin evlatları, biz az bile yaptık, daha fazla göstermeliydik" diyerek gençlere sahip çıkıp, "Parti kendi çocuklarıyla yeni bir yola giriyor, büyük bir değişim gerçekleşiyor" dediği öğrenildi.