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CHP'li Özgür Özel'den DEM Parti ile ittifak itirafı: Samimi bir şekilde görüşüyoruz onların oy vereceği adayları belirliyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 16:37
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için "yanlamalarına" devam ediyor. Özgür Özel yaptığı açıklamada DEM ile samimi bir şekilde görüştüklerini ifade ederken "Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir " dedi. DEM Parti ile görüşmelerin bir cesaret olduğunu vurgulayan Özel "Şu anda Türkiye ittifakının tam zamanı" vurgusunu yaptı. İşte detaylar...
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