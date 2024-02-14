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CHP'de kriz dinmiyor! Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten Özel ve İmamoğlu'na 'liyakat' ayarı

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Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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CHP’de kriz dinmiyor! Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten Özel ve İmamoğlu’na ’liyakat’ ayarı

Yerel seçimlere az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşmalar ve kaos bir türlü dinmek bilmiyor. Aday belirleme konusunda büyük kavgaların yaşandığı CHP'de kritik toplantı son buldu. CHP'de tüzüğü aykırı şekilde torpille belirlenen adayların ardından kriz baş gösterdi. İstanbul'un birçok ilçesinde aday adayları baş kaldırdı. Öte yandan tekrar aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP'ye 18 Şubat'a kadar süre vererek bağımsızlık adaylık uyarısında bulundu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na aba altından sopa gösteren Genç, protestolu açıklamalarında CHP yönetimine sert tepki gösterdi. Öte yandan meydanda vatandaşlar tarafından "İmamoğlu gidecek!" sloganları atıldı.

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de illerimiz için projelerin konuşulması gerektiği günlerde partide iç hesaplaşma ve kaos peşi sıra kol geziyor.

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

İMAMOĞLU TÜM İLLERDE YETKİ PEŞİNE DÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışırken, İmamoğlu ise sadece İstanbul değil tüm illerin adaylarının belirlenmesi konusunda tüm illerde yetki almak istedi.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA ABA ALTINDAN SOPA

CHP'de tekrar aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, protestolu açıklamasında kararı televizyondan öğrenmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na aba altından sopa göstererek bağımsız adaylık için sinyal verdi.

Fotoğraftakiler CHP Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Oktay Aksu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde kendisi yerine Oktay Aksu'yu aday çıkarmasına tepki gösteren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

"LİYAKATSİZ" BİR BAŞKANLA KARŞILAŞTIM

Aday gösterilmemesi ile ilgili parti yönetiminin kararını televizyondan duymanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Şükrü Genç, "Ben 15 yıl önce Sarıyer'de CHP'yi yüzde 20'den başlayıp yüzde 60'a kadar taşıdım. Deprem, sel ve tüm felaketlerde hep destek verdim. Son dakikaya kadar ismimizin açıklanmasını beklerken adaylık açıklamasını televizyondan takip ettim. Partimizin kriterlerine uymayan Sarıyer'i bilmeyen liyakatsız bir adayla karşılaşınca şaşırdım ve üzüldüm." dedi.

"BU KARARI RANT HIRSI MI ALDIRDI?"

Anketlerde yüksek çıkmama rağmen "CHP'nin hangi anketinde düşük çıktı da bu karar alındı anlamadım' diyen Şükrü Genç, "Yapılan anketlerde CHP ilçe belediyeleri arasında en fazla çıkan bir sonuç var. İBB'den daha fazla çıkıyor. Hangi anket düşük çıktı da böyle bir karar alındı anlamıyorum. Haksızlıkların değerlendirilmesini Sarıyerli vatandaşlarıma bırakıyorum Acaba rant hırsı mı bu kararı aldırdı. Çünkü benim halkımda rant hırsı yoktur. 15 yıllık evladım olan Sarıyer'in rant hırsı yüzünden kaybedilmesinden endişe duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

CHP'YE BÜYÜK PROTESTO! TORPİLLİ ADAY SKANDALI

Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında Sarıyer'den bir grup, ilçenin mevcut belediye başkanı Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi kararına tepki göstermişti. Gruptakiler, salonda, "Sarıyer halkının iradesi gasbedilemez", "Şükrü Genç olmadan Sarıyer olmaz", "Seninleyiz Şükrü Başkan" ve "Sarıyer'in Başkanı var" pankartları açmıştı.

Özel İmamoğlu’na meydan okuyor

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