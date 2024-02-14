CHP’de kriz dinmiyor! Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten Özel ve İmamoğlu’na ’liyakat’ ayarı

"BU KARARI RANT HIRSI MI ALDIRDI?"

Anketlerde yüksek çıkmama rağmen "CHP'nin hangi anketinde düşük çıktı da bu karar alındı anlamadım' diyen Şükrü Genç, "Yapılan anketlerde CHP ilçe belediyeleri arasında en fazla çıkan bir sonuç var. İBB'den daha fazla çıkıyor. Hangi anket düşük çıktı da böyle bir karar alındı anlamıyorum. Haksızlıkların değerlendirilmesini Sarıyerli vatandaşlarıma bırakıyorum Acaba rant hırsı mı bu kararı aldırdı. Çünkü benim halkımda rant hırsı yoktur. 15 yıllık evladım olan Sarıyer'in rant hırsı yüzünden kaybedilmesinden endişe duyuyorum." ifadelerine yer verdi.