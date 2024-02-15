CHP’de yeni kriz patlak verdi! Şimdi de ön seçim isyanı

13 ŞUBAT'A KADAR TESLİM EDİLECEK



Taslak listelerin İl başkanları tarafından en geç 13 Şubat 2024 Salı günü saat 17:00'a kadar elden ya da Genel Merkez Yazı İşleri'ne faks yolu ile ya da e-posta ile gönderilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.