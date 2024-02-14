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CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den Özgür Özel'e salvo: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek

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Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’den Özgür Özel’e salvo: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimleri saf dışı bıraktı. Aday gösterilmeyen başkanlar teker teker istifa ederken o isimler arasında Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de bulunuyordu. Çetin aday gösterilmemesine "Partide ahbap çavuş ilişkisi var" sözleriyle tepki gösterirken "Özgür Özel'e 31 Mart'ta Türkiye bay bay diyecek" ifadelerini kullandı. Çetin ayrıca CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da sadece algı yaptığını vurguladı. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin yeni adresi Adana'ydı. 2 dönem belediye başkanlığı yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, liste dışı kaldı.

CHP'DEN ÇOK SAYIDA İSTİFA VAR

Aday gösterilmeyişine çok sinirlenen Soner Çetin, partiden istifa ettiğini açıkladı. Soner Çetin kendi istifasının ardından CHP'den birçok kişinin de istifa ettiğini anlattı.

"BUGÜNE KADAR ALGIYLA GETİRDİ"

"Beni arayıp yüzlerce kişi partiden istifa ettiğini söyledi. Ben istifa etmeyin dememe rağmen dinlemediler. Çünkü Adana'da inanılmaz tepki oluşmuş durumda. Zaten mevcut belediye başkanı başarısız. Bugüne kadar algıyla getirdi. Şimdi partiden istifa ettiğim için rahat konuşuyorum. Eskiden kan tükürüp kızılcık şerbeti içiyorduk. Artık doğruları çekinmeden ifade edeceğim. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gelmiş geçmiş en başarısız belediye başkanıdır" ifadelerini kullandı.

"31 MART'TA TÜRKİYE ONLARA BAY BAY DİYECEK"

Adana'da bir isyan yaşandığını kaydeden Çetin, "Bu yapıyla 31 Mart'ta kesinlikle CHP sandıkta önemli bir ders almış olacak, sandığa gömülecek. Ata, baba partimizi büyük bir hezimet bekliyor. Yeni CHP yönetimi ve genel başkanı da 31 Mart'ta 'Bay bay Türkiye' diyecek ve gidecek. Cumhuriyet tarihinin en kısa genel başkanlığı Özgür Özel'i bekliyor. Orası çalışma ve üretme yeri, partinin ayarını bozma yeri değil" açıklamasını yaptı.

"CHP ADANA'DA BÜYÜK HÜSRANA UĞRAYACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile ilgili şok edici açıklamalarda bulunan Çetin, "Adana'nın bu duruma gelmesinde birinci derecede payı olan Burhanettin Bulut'u 2014'te ellerimle meclis üyesi yazdığım bir adamdı. Böyle bir siyasetçiyi Adana'nın ve Türkiye'nin başına bela ettiğim için çok pişmanım. Seçimde CHP Adana'da büyük bir hüsrana uğrayacak. Ne büyükşehir de ne de ilçelerde seçimi kazanamayacak" diyerek sert çıktı.

ZEYDAN KARALAR'I DA HEDEF ALDI: ALGIYLA İŞ GÖTÜRÜYOR!

Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı da hedef alarak şu ifadeleri kullandı: Çok yıpranmış, kamuoyunda kredisini tüketmiş, hizmet yapamayan, yapmayan sadece algıyla işi götürmeye çalışan bir belediye başkanı imajı vardı halkın kafasında. Zeydan Karalar da bunun cezasını sandıkta görecek. Hele bu son yaptıklarıyla iyice kendini bitirdi. Adana'nın sadece güneyde 1-2 mahallesine güvenip de Adana'yı alabileceğini sanıyorsa yanılıyor. Yazık ettiler Adana'ya… Soner Çetin, Çukurova'da yeniden aday olacağını, bağımsız mı yoksa başka bir partiden mi aday olacağına dair kesin bir açıklama yapmadı.

CHP’de aday belirleme krizinde yeni perde

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