CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’den Özgür Özel’e salvo: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek

CHP'DEN ÇOK SAYIDA İSTİFA VAR

Aday gösterilmeyişine çok sinirlenen Soner Çetin, partiden istifa ettiğini açıkladı. Soner Çetin kendi istifasının ardından CHP'den birçok kişinin de istifa ettiğini anlattı.

"BUGÜNE KADAR ALGIYLA GETİRDİ"

"Beni arayıp yüzlerce kişi partiden istifa ettiğini söyledi. Ben istifa etmeyin dememe rağmen dinlemediler. Çünkü Adana'da inanılmaz tepki oluşmuş durumda. Zaten mevcut belediye başkanı başarısız. Bugüne kadar algıyla getirdi. Şimdi partiden istifa ettiğim için rahat konuşuyorum. Eskiden kan tükürüp kızılcık şerbeti içiyorduk. Artık doğruları çekinmeden ifade edeceğim. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gelmiş geçmiş en başarısız belediye başkanıdır" ifadelerini kullandı.