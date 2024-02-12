A Haber Refah sınırında | İşgalci İsrail masum kanına doymuyor! En az 100 ölü...
Filistinlilerin sığındığı son yer olan Refah, İşgalci İsrail Terör Örgütü tarafından saatlerdir ateş altında. Hava saldırılarında can kaybı 100'ün üzerinde. Bölgeden son durumu Refah sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver aktardı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 129 gündür devam ediyor. Bölgenin dört bir yanını kuşatan İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
ÖLENLERİN SAYISI SÜREKLİ ARTIYOR
Bölgedeki insani kriz üst seviyelerde seyrederken İsrail ordusunun gece saatlerinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentini hedef alması ise, Filistinlilere yönelik soykırımı bir kez daha gözler önüne seriyor.
SOYKIRIMA REHİNE PERDESİ
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 340'a, yaralananların sayısının 67 bin 984'e yükseldiği belirtildi. Öte yandan İşgalci İsrail, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği yoğun hava saldırılarının nedeninin kentteki iki İsrailli esiri kurtarmak olduğunu savundu.
A HABER REFAH SINIRINDA!
MEHMET GEÇGEL/Saat 15.30 itibarıyla yaşananlar: İsrail masum yüz binlerce insanın sığındığı Refah kentine saldırılarını sürdürüyor. Her saldırıda masum insanlar hayatlarını kaybediyor. Gece saatlerinden beri kentte bulunan 2 cami hedef alındı. Bunun yanında sivillerin sığındığı evler de vuruldu. Bizler A Haber ekibi olarak İsrail'e sınır olan Refah'ın bir köyünün tam karşısındayız. Oradan dumanlar yükselemeye devam ediyor. Köyün biraz ilerisinde ise Refah kenti bulunuyor.
AÇLIKLA MÜCADELE
İşgalci İsrail güçleri gece saatleri boyunca Refah'ta sivilleri öldürdü. Şu anda saldırılar hala devam ediyor. Bölgede 150'e yakın masum insan can verdi. Filistin Kızılay'ı şehir merkezinde saldırıların yoğunlaştığını açıkladı. Kuveyt Hastanesi'nde ise sınırlı imkanlarla yaralılara yardım edilmeye çalışılıyor. Bölgede yeterli ilaç ve serum yok. İnsanlar aynı zamanda açlıkla da mücadele ediyor. 7 Ekim'den sonra Gazze'de 23'ten fazla hastane ve 50'den fazla sağlık ocağı devre dışı kaldı.
SİVİLLERİN GİDECEĞİ YER KALMADI
İnsanlar güvenliği olduğu için Refah'a sığındı ancak katil Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifini reddettikten sonra masumların olduğu Refah'a saldırı emri verdi. Kara harekatı için ise katiller sürüsü beklemede. Artık sivillerin gideceği hiçbir yer kalmadı. Zaman zaman bizim olduğumuz bölgeden sivillerin olduğu noktaya doğru insansız hava araçları gidiyor ve evleri hedef alıyor.
İŞTE KATLİAM SİHA'LARI
MEHMET GEÇGEL/Sabah 12.30 itibarıyla yaşananlar: Gazze'ye yakın bir bölgede bulunuyoruz. Şu anda katliamdan dönen SİHA'ları görüyoruz. Bölgeye yakın bir hava üssüne dönüş yapıyorlar. Buradan mühimmatları yükledikten sonra katliama devam ediyor. İsrail gece saatlerinden beri güvenli denilen Refah'a yönelik saldırılar düzenliyor.
GECE BOYUNCA KATLİAM
Saatler 12.30'u gösterdiğinde de savaş uçakları da katliamı yaptıktan sonra hava üssüne geri döndüler. Saldırılar geceden beri devam ediyor. O noktada 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Hastanelere yüzlerce yaralının da götürüldüğü bilgisini aldık. O noktaya yardım ulaştırmak için büyük bir mücadele veriliyor. Hastanelerde durum giderek kötüleşiyor. Serum ve ilaçlar tamamen tükenmiş durumda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
- EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!
- KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?
- SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı | Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek?
- Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...
- Nakitini bankaya koyan yaşıyor! Bomba etkisi 2024 Şubat'ta başladı! 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi...
- Emeklilere 2'li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...
- Matematik bulmacasını sadece IQ'su 150 üstü olanlar çözebilir! 7'lerin arasındaki 9'u 5 saniyede bul
- Dracula'nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda'ya Fatih Sultan Mehmet infazı!
- Şaban ayı İBADETLERİ 🤲 | Çekilecek zikir ve tesbihler! Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur?
- AUZEF soru ve cevapları PDF 2024 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?