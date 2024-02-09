09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Beyaz Saray'dan İsrail'e Refah uyarısı! Biden Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı

Beyaz Saray'dan İsrail'e Refah uyarısı! Biden Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
ABONE OL
Beyaz Saray’dan İsrail’e Refah uyarısı! Biden Gazze’de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söylemişti. İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonu ile ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD yönetimi, İsrail'in Refah'a yönelik olası askeri operasyonlarının "bir felaket" olacağı uyarısında bulundu ve böyle bir operasyona destek olmayacağını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "çok abartılı" olduğunu belirterek, "Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı." dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da akşam saatlerinde programa son anda eklenen bir canlı yayında kameralar karşısına geçti.

Özel yetkili savcının hakkında açıkladığı raporla ilgili değerlendirmeler yapan Biden, Gazze'deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına değindi.

Biden, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Gazze'deki (askeri) karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim." yorumunu yaptı.

Joe Biden, bölge ülkeleriyle Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda defalarca görüştüğünü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da bu konuda ikna etmeye çalıştığını savundu.

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullanan Biden, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti, onu ben ikna ettim, İsrail tarafında açılması için Bibi'yi ikna ettim. Gazze'ye insani yardım girmesi için çok çabalıyorum. Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, başları belada olan ölen insanlar var. Bu son bulmalı." diye konuştu.

İsrail ile Hamas arasında bir esir takası anlaşması yapılabilmesi için de çok uğraştığını kaydeden Biden, "Esir ateşkesi konusunda bir anlaşma için de çok çabalıyorum, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara sürdürülebilir bir ara verilebilmesi için çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD: İSRAİL'İN REFAH'A YÖNELİK ASKERİ OPERASYONU BİR FELAKET OLUR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve İsrail'in olası Refah operasyonunu değerlendirdi.

Kirby, Gazze'nin güneyine doğru itilen yüz binlerce kişinin dar bir bölgeye sıkıştığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"(İsrail'in) hemen ya da yakın zamanda Refah bölgesinde askeri operasyonlara başlayacağı yönündeki planları görmedik. Filistinliler, Refah içinde ve çevresinde korunuyorlar. Orada yerlerinden edilmiş çok sayıda insan var. Şu anda (Refah'taki) bu insanlara yönelik askeri operasyonlar bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de aynı konudaki soruları yanıtlayarak, Biden yönetiminin Refah'a yönelik bir askeri operasyonu desteklemediğini vurguladı.

Patel, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, "1 milyondan fazla kişinin sığındığı bu bölgeye plansız şekilde operasyon yapmak bir felaket olur." değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL ŞİMDİ DE "REFAH'A SALDIRI" SİNYALLERİ VERİYOR

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden oldu. Yerinden olanların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda.

Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail yönetimi ise şimdi de Refah'a saldıracağının sinyalini veriyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA