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Başkan Erdoğan'dan şehit Mustafa Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit Mustafa Özkardeş’in ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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