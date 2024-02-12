Özgür Özel fena tutuştu! İmamoğlu medyasını devreye soktu: Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız...

"CHP'NİN İDDİALARI ADAYLARI YOK"

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'de "Özgür Özel ne arıyor?" başlıklı bir yazı kaleme alan İsmail Küçükkaya, Çankaya adayı üzerinden Özgür Özel'i eleştirdi.



CHP'nin heyecan uyandıracak iddialı adayları olmadığını dile getiren Küçükkaya, "Açıkçası CHP'de heyecan uyandıracak, kitleleri motive edecek güçlü, iddialı adayları göremedik. Ama bunun sandığa nasıl yansıyacağını kestirmek güç. Çankaya da kritik. Aday Hüseyin Can Güner oluyor. Heyecan yaratmayacak bir başka isim ama karar bu. Bakalım sonucu nasıl olacak? Neden böyle? Diye sorarsanız 'kurultay hesapları' diyebilirim" şeklinde konuştu.