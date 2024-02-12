Özgür Özel fena tutuştu! İmamoğlu medyasını devreye soktu: Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız...
CHP'de yerel seçimler öncesi projeler yerine parti içindeki iç savaş konuşulurken Özgür Özel İzmir'de Tunç Soyer'in üzerini çizerek Buğra Gökçe'yi de aday yapmayarak İmamoğlu'na gözdağı verdi. İzmir'de aday yaptığı Cemil Tugay için "Cemil Bey'i iyi tanıtabilirsek netice alırız" ifadelerini kullanan Özel partide paniğe sebep oldu. Ekrem İmamoğlu taleplerini yerini getirmeyen Özel'e medya üzerinden yüklenirken CHP yandaşı Fatih Portakal "Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Halk TV'den İsmail Küçükkaya, Özel'e "CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok" sözleriyle yüklendi. İşte detaylar...
CHP'de yerel seçimler öncesi projeler konuşulması gerekirken partide iç hesaplaşma ve kaos zirve yapmış durumda. Örneğin büyük kriz yaşanan İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizilirken, 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay'ın adaylığı ilan edildi.
İMAMOĞLU DEVRE DIŞI
Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırdı. Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.
Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı.
TUNÇ SOYER JET HIZIYLA ANKARA'DA
Tunç Soyer'in aday gösterilmemesi, CHP ile 'kent uzlaşısı' maskesiyle iş birliği içerisinde olan Kandil'in siyasi ayağı DEM'i de rahatsız etti. DEM'in baskısı üzerine Soyer apar topar CHP Genel Merkez'ine çağrıldı.
Soyer ise Özgür Özel'in kendisine "gelecek" ile ilgili bir teklif yaptığını ancak kendisinin reddettiğini söyledi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN KORKUSU İZMİR
CHP'de devam eden 'İzmir' ve 'Çankaya' krizinin gölgesinde Özgür Özel'in İzmir'i kaybetme endişesinde olduğu gözler önüne serildi.
Fondaş İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Cemil Bey'i doğru anlatabilirsek, iyi tanıtabilirsek İzmir'den çok iyi netice alırız" dedi. Bu durum İzmir'i 'kale' olarak gören CHP Genel Merkezi'ndeki panik havasını da açık etti.
"İZMİR ADAYI HEYECAN YARATMADI"
Öte yandan Küçükkaya, Özgür Özel'in İzmir adayı konusunda iyimser olduğu, söz konusu adayın İzmir'de heyecan uyandırmadığını dile getirdi.
Küçükkaya, "Özgür Özel İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda iyimser. Aday, İzmir'de heyecan yaratmadı. Ancak Genel Başkan doğru yaptıklarını düşünüyor. İzmir 31 Mart'ın en kritik yerlerinden olacak" dedi.
"CHP'NİN İDDİALARI ADAYLARI YOK"
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'de "Özgür Özel ne arıyor?" başlıklı bir yazı kaleme alan İsmail Küçükkaya, Çankaya adayı üzerinden Özgür Özel'i eleştirdi.
CHP'nin heyecan uyandıracak iddialı adayları olmadığını dile getiren Küçükkaya, "Açıkçası CHP'de heyecan uyandıracak, kitleleri motive edecek güçlü, iddialı adayları göremedik. Ama bunun sandığa nasıl yansıyacağını kestirmek güç. Çankaya da kritik. Aday Hüseyin Can Güner oluyor. Heyecan yaratmayacak bir başka isim ama karar bu. Bakalım sonucu nasıl olacak? Neden böyle? Diye sorarsanız 'kurultay hesapları' diyebilirim" şeklinde konuştu.
FATİH PORTAKAL: DUVARA TOSLAYACAKSINIZ
Özgür Özel'e bir tepki de yine CHP yandaşı Fatih Portakal'dan geldi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı olduğu bilinen Portakal, Özel'i hedefe koyarak "Duvara toslayacaksınız" dedi.
Özel'in "Ön seçim" sözünü tutmadığını hatırlatan Fatih Portakal şunları söyledi:
"Özgür Özel'in şöyle bir cümlesi vardı 'Seçmende büyük bir tepki var bir şeyler yapılmazsa seçimleri kaybedeceğiz.' Bunu arşivden çıkardım. Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi. Nasıl düzeltirsiniz bilemiyorum. En büyük hatayı verdiğiniz sözü yerine getirmemekle yaptınız"
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