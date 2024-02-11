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Mısır'dan işgalci İsrail'e 'Refah' uyarısı: Vahim sonuçları olur

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2024
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Mısır’dan işgalci İsrail’e ’Refah’ uyarısı: Vahim sonuçları olur

Mısır, işgalci İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

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