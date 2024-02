Murat Kurum'dan memurlara "ulaşımda indirim" müjdesi: Ulaşımda da elimizi taşın altına koyacağız

"ULAŞIMDA DA ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Memurlara ulaşımda indirim yapacağının sözünü veren Kurum, söylerine şöyle devam etti:

"Sosyal konutlar dışında memurumuzun İstanbul'da yaşamını kolaylaştıracak adımları da sizlerle birlikte atacağız. Burada yaşayan memur kardeşlerimiz sosyal tesislerimizden bizim belediyedeki çalışan kardeşlerimiz veya indirim hakkı sunduğumuz diğer kardeşlerimiz gibi memurlarımız da indirimli bir şekilde faydalanacaklar. Belediyemizin hizmetleri olan spor salonlarında, mahalle bahçelerinde, kıraathanelerde, kütüphanelerde, memur kardeşimiz bizden beklentisi neyse oturup o sorunlarına ilişkin adımlarımızı da atacağız. Ulaşımda belli bir kesime verilen indirimi, memurlarımızın da istifade edeceği anlayışı tüm bu hizmetlere yaygınlaştırmak istiyoruz. Ulaşımda da elimizi taşın altına koyacağız. Her işte, her hizmette, her beklentide olduğu gibi biz vatandaşımızla el ele vereceğiz. Memurumuzun ve işçimizin taleplerini hep birlikte değerlendirip çözümü de sizlerle arayacağız. Biz her konuda sizlerin yanında olacağız. 25 yıllık iş hayatımızda olduğu gibi bu anlayışı koruyacağız. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Sadece İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. İstanbul'un sorunları neredeyse bizi orada göreceksiniz. İstanbul'un bu kaybolan yıllarını İstanbullularla birlikte bir an önce geri kazanalım istiyoruz. İstanbul'un 570 yıllık gururunu, onurunu hep birlikte yeniden ayağa kaldıralım istiyoruz. Bu kutlu bir şehri yeniden özgürlüğüne kavuşturarak adımları atalım. Hep birlikte milletimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin, memurlarımızın mutlu olduğu, huzurlu olduğu İstanbul'umuzu yeniden tesis edelim. Biz bütün İstanbul'u kucaklayacağız. Tüm İstanbulluların oyuna, sevgisine ve kardeşliğine talibiz. Hepimiz 31 Mart'a kadar çok çalışalım, koşturalım, beraber kazanıp sürecimizi beraber yönetelim. Memurumuzun işçimizin bir sorunu olduğunda beraber halledelim. Eminim ki merhum Akif İnan ağabeyimiz de böyle ister, böyle düşünürdü. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin parlayan yıldızı İstanbul'u sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Milletimiz için daima çalışacağız. Milletimizin bizden beklentileri ne ise hep o beklentilerin tarafında olacağız"