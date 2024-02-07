İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
Son dakika haberine göre İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı.
Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekiplerinin, şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldığı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini belirtmişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi
- Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”
- TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS Şubat ayı engelli memur atamaları nasıl yapılacak?
- Alper Gezeravcı bugün mü, ne zaman, saat kaçta dönecek? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu!
- MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI | MSÜ 2024 sınav tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti kaç TL?
- YDS BAŞVURU EKRANI ve TARİHLERİ | 2024-YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM son dakika "ais.osym.gov.tr"
- SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C'liye kök hesabı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...
- Gelinim Mutfakta 7 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Uyurken zayıflatıyor! En etkili göbek eriten yoğurt kürü...
- 30 günde 10 kilo verdi! Instagram hesabından paylaştı! Can Yaman son hali şoke etti! "Çok zor bir dönemdi"
- 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gidilecek yerler listesi! Buraya gidenler bir daha ayrılmıyor