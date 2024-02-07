Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan CHP ve Özgür Özel’e çok sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti

"BİZİ ANLAYANLARA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İsmail Fakirullah'ın "Beni anlamayan yakınım da olsa uzağımdır, beni anlayan uzağım da olsa yakınımdır." dediğini hatırlatan Erdoğan, "Bizi anlayanlara mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı büyükşehir ve ilçeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın yollarını aramak, altyapısını kurmak, adımlarını atmaktır. Buna var mıyız? Buna hazır mıyız? Allah'ın izniyle belediye başkan adaylarımızla bunu başaracağız. Bunun dışındaki her şey nezdimizde teferruattan ibarettir." diye konuştu.

"Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Şanlıurfa'nın dört bir yanından duyulsun." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Şanlıurfa'mızı Türkiye Yüzyılı hizmetleri ile taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? İşte bizim gönlümüzün sultanı Şanlıurfa budur. İşte Şanlıurfa'ya yakışan budur. Rabbim hepinizden razı olsun."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, siyasi mihengini kaybetmiş, böyle olduğu için de sürekli yörüngeden yörüngeye savrulup duran bir partiye dönüşmüştür." dedi.

Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ne zaman önündeki fırsatları değerlendirerek gelişme, kalkınma, büyüme hızını artırsa hemen kirli senaryoların devreye girdiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz 21 yılda buna defalarca şahit olduk. Hatırlarsanız 2011 seçimlerinin ardından 2023 hedeflerimizde büyük bir atılımı hayata geçirmiştik. Bu büyük hamlenin önü, 2013 Gezi olaylarıyla başlayıp, farklı amaçlarla hala devam ettirilen bir dizi engelle kesilmeye çalışıldı. FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri, bu oyunun bir parçasıydı. PKK ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin harekete geçirilmesi, bu oyunun bir parçasıydı. Çukur terörüyle şehirlerimizin bizden kopartılmak istenmesi, bunun bir parçasıydı. Bölgemizi karıştırmak için kurulan proje terör örgütü DEAŞ'ın üzerimize salınması, bu oyunun bir parçasıydı. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan 'teröristan' bu oyunun bir parçasıydı."

Ülkenin komşuları ve kimi müttefikleriyle yaşanan pek çok gerginliğin de söz konusu oyunun bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, "Ekonomimizi çökertmek için yürütülen gizli-açık operasyonlar, bu oyunun bir parçasıydı. Hamdolsun milletimizle birlikte omuz omuza vererek, tüm bu oyunları birer birer bozduk. Önümüze çıkartılan her engeli aşarak, daha çok çalışma ve biraz da gecikme pahasına hedeflerimize adım adım yürüdük." diye konuştu.

Tüm bu süreçte milletin, Cumhuriyet tarihinin en büyük sınamalarını alnının akıyla verdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Maalesef siyaset kurumunun muhalefet tarafı, kelimenin tam anlamıyla sınıfta kalmıştı. Hiç şüphesiz burada birinci derecede sorumluluk ana muhalefet sıfatıyla CHP'ye aittir. Bu partinin yöneticileri lafa gelince Cumhuriyet'in güya kurucu fırkası olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe Cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Kirli ittifaklarını gizlemek için tek ayak üstünde kırk yalan söylerler ama gerçekte uzunca bir süre ülkenin ve milletin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşımaktan, ekmeğine yağ sürmekten, beşinci kol operasyonlarına alet olmaktan geri durmazlar. Ülkenin ortak çıkarlarından, milli ortak hissiyatından kopmuş bir siyasetin ucunun nerelere kadar varabileceğini, CHP yöneticileri örneğinde gördük, yaşadık.

Bu parti, ülkemize yönelik bir toplumsal kaos operasyonu olan Gezi olaylarına sahip çıktı. Bu parti, FETÖ ihanet çetesinin montaj kasetlerini aylarca Meclis kürsüsüne taşıyarak darbe girişimine ortak oldu. Bu parti, sınırlarımıza dayanan PKK/YPG terör örgütü mensuplarını 'yurtsever' diye sahiplenerek, Cumhuriyetimizi hiçe saydı. Bu parti, 15 Temmuz gecesi darbecilerin tanklarına alkış tutarak milli iradeye ihanet etti. Bu parti, doğrudan ülkemizi hedef alan tüm emperyalist tuzaklara, küçük siyasi hesaplar uğruna payandalık yaptı. Velhasıl bu parti, uzunca bir süredir yerli ve milli bir siyasi teşekkülün yapmaması gereken ne varsa hepsini yaptı, halen de yapıyor."