Çağlayan Adliye’sinde hain terör saldırısı önlendi! Uzman isim A Haber’de teröristlerin adliye’ye geliş güzergahını anlattı

İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından terörist Pınar Birçok ablasının bir ağır ceza mahkemesinde duruşması var ve kendisi bu duruşma için mi bu saldırıya yeltendi bilmiyoruz. Çünkü yanında ki çok tescilli bir terörist 2004 yılında terör suçundan 15 yıl ceza almış ve geçtiğimiz yıl cezaevinden çıkmış. Her ikisi de DHKPC'li tescilli teröristler.