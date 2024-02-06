Çağlayan Adliye'sinde hain terör saldırısı önlendi! Uzman isim A Haber'de teröristlerin adliye'ye geliş güzergahını anlattı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na terör saldırısı girişimi son anda engellendi. Olayda biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaş Dilfiraz K.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist öldürülürken, saldırı ve çatışma anları kameralara yansıdı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman saldırının detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar...
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman saldırının detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından terörist Pınar Birçok ablasının bir ağır ceza mahkemesinde duruşması var ve kendisi bu duruşma için mi bu saldırıya yeltendi bilmiyoruz. Çünkü yanında ki çok tescilli bir terörist 2004 yılında terör suçundan 15 yıl ceza almış ve geçtiğimiz yıl cezaevinden çıkmış. Her ikisi de DHKPC'li tescilli teröristler.
DHKPC biliyorsunuz 2015 yılında da Cumhuriyet Savcımızı şehit etmişti. Bakın aynı adliye ve girmek istedikleri nokta da aynı.
Bugün metrobüs ile olay yerine ulaşıyorlar. Üste geçitten iniyorlar ve karşıya geçip Adliye'nin D kapısından içeriye girmeye yelteniyorlar. Adliye'nin çevresinde bulunan polisler GBT sorgulaması yapmak için kimliklerini istiyorlar ve o sırada biber gazı çıkarıp polise sıkıyor ve ateş ediyor.
Diğer terörist ateş ederek C kapısından geçerek içeriye girmeye çalışıyor ve polisler karşılık veriyor. Kadın terörist diğer teröriste yardım için C kapısına gelirken keskin nişancı polis tarafından ikisi de başından vurularak öldürülüyor.
Kadın terörist yardıma gelirken çantasını atıyor ve o çantadan 48 mermi, 1 bomba düzeneği ve plastik kelepçeler çıkıyor. Belli ki niyetleri gayet kötü ve Adliye'ye girebilselerdi çok büyük bir olay ortaya çıkaracaklardı.
İkisi de azılı DHKPC'li terörist. Erkek terörist Adana'da Hakim Savcı lojmanlarına bombalı saldırı yapmaktan sabıkalı üzerinde 11 kilo patlayıcı ile yakalanmış, kadın terörist 4 yıl ceza evinde kalmış İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsün yağmalanmasına karışmış örgüt adına.
Bu Adliye önemli çünkü Tuzla'dan Silivri'ye ne kadar terör soruşturması varsa bu adliyede görülür. Terörle mücadelenin merkezi Çağlayan Adliyesi'dir. 20015 yılında ki saldırıya benzer bir terör saldırısı gerçekleştirilecekti bence.
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