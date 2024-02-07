Adliye saldırısının şifreleri A Haber’de! Bu fotoğraf ilk kez A Haber'de: Canlı yayın düzenliği yerleştirmişler
Adliyeye yönelik terör saldırısı nasıl önlendi? Terör örgütünü kimler harekete geçirdi? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Adliyeye yönelik terör saldırısı nasıl önlendi? Terör örgütünü kimler harekete geçirdi?
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Hiçbir yerde yayınlanmayan bir fotoğrafa ulaştık.
Buraya gelen teröristler öncelikle metrobüsten geliyor. Kapının önünde polis GBT uygulaması yaparken Pınar Birkoç bana da yapabilirler diye cebinden biber gazını çıkarıp polisin yüzüne sıkıyor. Sıktıktan sonra polis o anda etkilenirken silahını çekiyor, silah tutukluk yapıyor o sırada vurmaya çalışıyor. Eğer tutukluk yapmasa oradaki polis memurumuzu şehit edecek.
Polis kendine geldikten sonra silahına davranınca kaçmaya çalışıyor.
Daha sonra etkisiz hale getiriliyorlar. Emrah Yayla ilk vuruluyor. Pınar Birkoç elindeki çantayı atıp geliyor. Polis memuru nişan alıyorlar tek atışta onu da etkisiz hale getiriyor.
İLK KEZ A HABER'DE
Pınar'ın üzerinde çıkan düzeneklerle ilgili ilk kez söyleyeceğiz burada özel haber.
Pınar Birkoç buraya eyleme gelmeden önce hazırlık yapmışlar. Kendi üzerine telefonuna canlı yayın düzenliği yerleştirmişler.
DÜNYAYA YAYIN YAPACAKLARDI!
Eyleme gelmeden önce araştırma yapmışlar bir program yüklemişler. O programda muhtemelen bu kelepçeler onun üzerinde falçata bıçağını görüyorsunuz dolu şarjörleri görüyorsunuz.
Muhtemelen mahkeme heyeti bir başkan iki üye veya üç üye de olabilir bir cumhuriyet savcısı yaklaşık 5 kişiyi etkisiz hale getirip orada derdest ettikten sonra canlı yayını açacaklardı. Dünyaya sosyal medyadan veya başka bir yerden yayın yapacaklardı.
Pınar'ın üzerinde de devrimci tutsaklar serbest bırakılsın diye de bir yelek giymiş. O yeleğin de reklamını yapacaklardı.
Mehmet Selim Kiraz, 2015'te teröristler tarafından şehit edilmişti.
Öldürülen bu şahısın ismi de Emrah Yayla. İstihbaratçılık bir yakın akrabalık ilişkisi tespit edemedi.
ÇORABINDAN MERMİLER ÇIKMIŞ!
Pınar'ın çorabından 48 tane mermi çıkmış. Yarın muhtemelen manşet olacak. A Haber'de aslında Sabah Gazetesi'nin özel haberini burada veriyoruz. İzleyicilerimiz sıcak gelişmeleri anbean A Haber'den takip etmesi açısından.
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