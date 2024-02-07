Adliye saldırısının şifreleri A Haber’de! Bu fotoğraf ilk kez A Haber’de: Canlı yayın düzenliği yerleştirmişler

Buraya gelen teröristler öncelikle metrobüsten geliyor. Kapının önünde polis GBT uygulaması yaparken Pınar Birkoç bana da yapabilirler diye cebinden biber gazını çıkarıp polisin yüzüne sıkıyor. Sıktıktan sonra polis o anda etkilenirken silahını çekiyor, silah tutukluk yapıyor o sırada vurmaya çalışıyor. Eğer tutukluk yapmasa oradaki polis memurumuzu şehit edecek.

Polis kendine geldikten sonra silahına davranınca kaçmaya çalışıyor.

Daha sonra etkisiz hale getiriliyorlar. Emrah Yayla ilk vuruluyor. Pınar Birkoç elindeki çantayı atıp geliyor. Polis memuru nişan alıyorlar tek atışta onu da etkisiz hale getiriyor.