07 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Katar ve Mısır’ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas’a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durum ele alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA