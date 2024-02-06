Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya deprem bölgesindeki yabancı basınla konuştu! Şaşkınlarını böyle anlattı: Hiç kolay değil...
Asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında Türkiye büyük bir yas tutarken devletin her kademesi bölgeye gitti. Medya kuruluşları da bölgeden yayınlarını sürdürürken, CHP yandaşı Halk TV'nin sunucularından olan İsmail Küçükkaya bölgedeki yabancı gazetecilerle yaptığı sohbeti canlı yayında anlattı. Küçükkaya, yabancı basının şaşkınlık yaşadığını belirtirken "Dünyanın başka yerinde bu kadar çok inşaatın yapılabilmesi kolay değil dediler" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Türkiye, geçen yıl şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.
53 BİN 537 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
DEVLET TÜM KADEMELERİYLE BÖLGEDE
Türkiye yaşadığı büyük depremin yaralarını sarmaya çalışırken asrın felaketinin birinci yılında kaybettiğimiz vatandaşlarımız anılıyor. Devletin tüm kademeleri bölgedeyken, medya kuruluşları da bölgeden yaptığı canlı yayınlarla acıya ortak oluyor.
HALK TV'DE HÜKÜMETE ÖVGÜ
Depremin vurduğu Malatya'da bulunan ve CHP'ye yakınlığıyla tanınan Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya yaptığı canlı yayında yabancı gazetecilerin hükümeti bölgede yapılan yeni binalar nedeniyle takdir ettiğini ifade etti.
İşte Küçükkaya'nın açıklaması:
"DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE BU KADAR ÇOK İNŞAATIN YAPILABİLMESİ KOLAY DEĞİL" DEDİLER
Yabancı gazetecilerle biraz sohbet ettik. Halkımızın taleplerini dinlediler bir yandan da büyük bir şaşkınlık içindeler. Deprem bölgesinde yapılan inşaatlara çok şaşırdılar. Adana'dan Gaziantep'e kadar geldim. Burada olağanüstü bir çaba var. Eleştirelim ama hakkını da verelim. Yabancı gazeteciler "Dünyanın başka yerinde bu kadar çok inşaatın yapılabilmesi kolay değil" dediler.
BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI
Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.
Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.
Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.
Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.
Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı.
Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.
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