CHP lideri Özgür Özel'den Başkan Erdoğan ve TSK'ya iftira! "Ordu yoktu" yalanı madde madde çürüdü

6 Şubat 2023'te "asrın felaketi"yle sarsıldık... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım oldu. 50 bin 783 canımız yitip gitti.

Asrın felaketinin asrın dayanışmasına düştüğü bir yıllık süreçte devlet deprem bölgesinden elini hiç çekmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları yaraları sarmak için canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.

ERDOĞAN DEPREMZEDELERİ NAMERDE MUHTAÇ ETMEDİ

Muhalefet unsurları ise enkaz üzerinde tepindi. Acılar üzerinden rant devşirip kirli bir siyaset izledi.

Sırf oy tercihi yüzünden hakarete maruz kalan depremzedeler "Namerde muhtaç etme bizi" diyerek Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı. Hükümet, depremzedeleri namerde muhtaç etmeyip bir yıl içerisinde deprem konutlarını dikti.

CHP ise acının ilk günkü gibi taze olduğu bölgede yapılan çalışmaları görmezden gelip kirli manipülasyonlarını sürdürdü.



ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN VE ŞEREFLİ TÜRK ORDUSUNA İFTİRA

Deprem anmaları için gittiği Hatay'da ıslıklarla yuhalanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, köşeye sıkışınca çareyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve şerefli Türk ordusuna iftira atmakta buldu.



CHP'li İBB'nin Hatay'da düzenlediği programa konuşan Özel, ayan beyan "Silahlı kuvvetler tam üç gün boyunca yoktu" yalanını söyledi.