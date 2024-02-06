CHP lideri Özgür Özel'den Başkan Erdoğan ve TSK'ya iftira! "Ordu yoktu" yalanı madde madde çürüdü
Türkiye, "Asrın Felaketi" ile sarsılalı 1 yıl oldu. 11 ili etkileyen depremde 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybederken, Türkiye deprem sonrası tek yürek olarak bölgenin yaralarını sarmak için çalışma başlattı. Deprem sonrası felaket üzerinden siyaset yapmaya çalışan CHP, bu algı operasyonlarını depremin yıldönümünden de sürdürdü. Hatay'da vatandaşın tepkisiyle karşılaşan CHP lideri Özgür Özel, Başkan Erdoğan ve TSK'yı hedef aldı ve deprem sonrası Hatay'da 3 gün boyunca askerin yardım etmediği yalanını söyledi. Özel'in yalanını ise MSB'nin saat saat yayınladığı faaliyet raporu çürüttü.
6 Şubat 2023'te "asrın felaketi"yle sarsıldık... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım oldu. 50 bin 783 canımız yitip gitti.
Asrın felaketinin asrın dayanışmasına düştüğü bir yıllık süreçte devlet deprem bölgesinden elini hiç çekmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları yaraları sarmak için canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.
ERDOĞAN DEPREMZEDELERİ NAMERDE MUHTAÇ ETMEDİ
Muhalefet unsurları ise enkaz üzerinde tepindi. Acılar üzerinden rant devşirip kirli bir siyaset izledi.
Sırf oy tercihi yüzünden hakarete maruz kalan depremzedeler "Namerde muhtaç etme bizi" diyerek Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı. Hükümet, depremzedeleri namerde muhtaç etmeyip bir yıl içerisinde deprem konutlarını dikti.
CHP ise acının ilk günkü gibi taze olduğu bölgede yapılan çalışmaları görmezden gelip kirli manipülasyonlarını sürdürdü.
ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN VE ŞEREFLİ TÜRK ORDUSUNA İFTİRA
Deprem anmaları için gittiği Hatay'da ıslıklarla yuhalanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, köşeye sıkışınca çareyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve şerefli Türk ordusuna iftira atmakta buldu.
CHP'li İBB'nin Hatay'da düzenlediği programa konuşan Özel, ayan beyan "Silahlı kuvvetler tam üç gün boyunca yoktu" yalanını söyledi.
Özel'in kirli provokasyonu bununla da sınırlı değildi... Başkan Erdoğan'ı rezil sözlerle hedef alan CHP'nin acemi genel başkanı, "Sonradan öğreniyoruz ki; 'orduyu çıkar' dediklerinde, 'orduyu çıkarması kolay geriye sokması zor' diyordu birisi. Yani bir darbe paranoyasıyla, bu büyük bir deprem toplumsal olaylar olur, ordu yönetime el koyar iktidar elden gider gibi korkunç bir paranoyayla en kıymetli, 24, 48, 72 saat bu müdahalenin imkanından bu ülkeyi mahrum bırakan bir iktidarla karşı karşıyaydık" şeklinde konuştu.
TSK'NIN 6 ŞUBAT'TAKİ SAAT SAAT FAALİYETLERİ
Oysa Özgür Özel'in "Hatay'da silahlı kuvvetler yoktu darbe paranoyası vardı" yalanının aksine Türk Silahlı Kuvvetleri felaketin ilk anından itibaren sahadaydı.
CHP liderinin kara propagandasını TSK'nın faaliyet raporuyla çökertildi.
İşte TSK'nın depremin yaşandığı 6 Şubat'taki faaliyetleri:
04.17'de meydana gelen büyük felaketin ardından 04.30'da Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri birliklerinden rapor istendi. TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na 'hazır ol' emri verildi.
04.50'de birliklerden durum raporu alındı saatler 5'i gösterdiğinde ise MSB bünyesindeki Afet Acil Durum Kriz merkezi teşkil edildi. 05.10'da dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilk raporları sundu.
İSKENDERUN'A İKİ FIRKATEYN VE HELİKOPTER İNTİKAL ETTİ
Saat 6'da 2. Ordu Komutanlığı birlikleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. 07.30'da İki fırkateyn ile iki helikoptere İskenderun Körfezi'ne intikal emri verildi. TSK İnsani Yardım Tugayı göreve hazırlandı. 08'de 3 adet A400M uçağı Kayseri'den hareket etti.
HATAY'DA KOMANDO TUGAYI SAHAYA İNDİ
10.00'da Hatay'daki 8. Komando Tugayı arama kurtarma çalışmalarına başladı.
10.45'te Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları deprem bölgesine hareket etti. 11.30'da Akar ve kuvvet komutanları Hatay Havalimanı'nın depremde zarar görmesi nedeniyle İncirlik'e indi, kara yoluyla Hatay'a hareket etti.
Saatler 13'te 2. Ordu Komutanlığınca ilk birlik takviyesi Nurdağı'na yapıldı. Saat 13.24'te Elbistan merkezli ikinci deprem meydana geldi.
İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN YOKTU DEDİĞİ TSK'NIN SAHA ÇALIŞMALARI
8 Şubat 2023'te Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) oluşturulan "hava yardım koridoru" ile Hatay'a takviye arama kurtarma ekipleri ve gıda malzemeleri taşındı.
İşte Özgür Özel'in '3 gün ordu yoktu' dediği Hatay'da TSK'nın yürüttüğü saha çalışmaları;
Helikopterler, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere aralarında madenciler ve acil sağlıkçıların da bulunduğu yüzlerce personeli bölgeye getirdi.
Çok sayıda gıda ve yardım malzemesi de hızlı bir şekilde ihtiyaç bölgelerine ulaştırıldı.
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