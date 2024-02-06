Asrın felaketinde Türkiye tek yürek! 11 ildeki yıkım nasıl gerçekleşti? Depreme dayanıklı konutlar nasıl yapılıyor?

KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz

Doğal afetler içerisinde kitlesel yaralanmaların en fazla olduğu afet depremlerdir. Depremlerde hastanelerin ve okulların yıkılmaması gerekiyor buna göre demir ve beton kullanılması lazım. Hastanenin ulaşım alanının daha geniş olması gerekiyor ki hastalar daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlasın. Bu bölgede 53 binin üzerinde ölü var 23 binin üzerinde yaralı var. İkinci deprem olayın şeklini bozdu süresi de uzun olduğu için daha zor geçti.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında ki deprem özel bölümünde uzman isimler 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.