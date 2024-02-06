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Asrın felaketinde Türkiye tek yürek! 11 ildeki yıkım nasıl gerçekleşti? Depreme dayanıklı konutlar nasıl yapılıyor?

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Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Asrın felaketinde Türkiye tek yürek! 11 ildeki yıkım nasıl gerçekleşti? Depreme dayanıklı konutlar nasıl yapılıyor?

Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin acısıyla sarsıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde önce Kahramanmaraş 7.7 ile sallandı ve beraberinde 11 il de derinden etkilenmiş oldu. 124 ilçede 6.929 köyde ağır hasarlar yıkımlar meydana geldi. Asrın felaketinde ne gibi önlemler alınabilirdi? 11 ildeki büyük yıkım nasıl gerçekleşti? Uzman isimler A Haber'de anlattı.

Türkiye arka arkaya iki felaketi sadece 12 saat içerisinde yaşadı. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Depremin yıl dönümüne girilirken A Haber ekibi 1 yıl önce olduğu gibi yeniden deprem bölgesinde;

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Bir yıl önce Nur Dağı İslahiye yolunda yolların nasıl kapandığını dağların nasıl parçalandığını arama kurtarma çalışmalarında ilk 72 saatin ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. İlk önce kurtulan vatandaşları çadırlara almayı daha sonrasında konteyner'a geçirme ve Başkan Erdoğan'ın bir yılın sonunda konterner'dan herkesi deprem konutlarına geçirme sürecinin bütün hatırlarını yüreğimize hissettik.

KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz

Hatırlamak bile istemeyeceğimiz bir geceydi. Depremin sarsıntıları başlamadan önce büyük bir gürültü koptu ve o sese uyandık. Bütün sağlık çalışanları hastanedeydi ve yaralıların gelmeye başlamıştı. Bir hastane afet planı vardı ve o plan doğrultusunda çalışmaya başladık.

Akademisyen İnşaat Mühendisi Dr. İlker Akgönen

Yıkımın tek bir sebebi yoktur. Aslında yıkım hatalar silsileleri ile ortaya çıkar. İşçilik yetersizliği, beton yerleşiminde ki özensizlikler, betona su katma, demir işçiliğinde ki yetersizlikler yıkımda depremde çok önemli rol oynadı. Mimari tasarım problemlerine de dikkat çekmemiz lazım. Mesela asma katlı yapılar, mimarların projelerini tasarlarken kullandığı imar planları çok önemli konular arasında yer alıyor. İnşaat mühendisi olan kişilerin perde elemanları daha az kullanması da yıkımı tetikledi.

Kahramanmaraş maalesef kentleşme adına çok fazla alana sahip bir şehir değil. Mevcut alanlarımızı kullanmak zorunda kalabiliriz ve o bölgelerde zemin çalışmaları yapılırsa az katlı ve yatay bir şekilde bir sakıncası olmayacak kanaatindeyim.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Önleyici tedbirler almak açısından tamamen bilimsel yüksek teknolojilerin kullanıldığı malzeme kalitesinden mimari tasarıma her şeyin uygun yönetmeliklerle yapıldığı zaman aslında bina yıkılıyor ama insanların ölüm oranları çok daha azalıyor. Biz Küba'ya gittiğimiz zaman yollar daha geniş yeşil alanlar yatay mimariye geçme yaparak olabildiğince yüksek teknolojide az riskli bir şehir kurulmuş.

KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz

Doğal afetler içerisinde kitlesel yaralanmaların en fazla olduğu afet depremlerdir. Depremlerde hastanelerin ve okulların yıkılmaması gerekiyor buna göre demir ve beton kullanılması lazım. Hastanenin ulaşım alanının daha geniş olması gerekiyor ki hastalar daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlasın. Bu bölgede 53 binin üzerinde ölü var 23 binin üzerinde yaralı var. İkinci deprem olayın şeklini bozdu süresi de uzun olduğu için daha zor geçti.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında ki deprem özel bölümünde uzman isimler 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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