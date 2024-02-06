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Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2024
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Alper Gezeravcı’nın dönüşü ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.

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