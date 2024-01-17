CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş oldu! Karara büyük isyan! Oyuncu Orhan Aydın'dan olay sözler: Kabullenemiyorum
Yüzyılın felaketinde ağır yara alan Hatay'da en büyük hedef olan CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeniden partisinin şehirdeki adayı olarak açıklandı. Büyük fırtınalar koparan kararın ardından CHP'ye yakınlığı ile bilinen isimler adeta isyan bayrağını açtı. Hatay'daki depremde kızını kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Halk TV'de katıldığı bir programda Lütfü Savaş'ın yeniden başkan adayı gösterilmesine tepki gösterdi. Aydın sözlerinde "Hiçbir yerde, organizasyonda bile adı olmayan bir belediye başkanının CHP tarafından tekrar aday gösterilmesini asla kabul edemiyorum, kabullenemiyorum" dedi.
Hatay'da kentsel dönüşümü engellediği için binlerce insanın ölümüne neden olan ve CHP tarafından tekrar büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'a tepkiler bitmiyor.
Asrın felaketinde Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, "Hiçbir yerde, organizasyonda bile adı olmayan bir belediye başkanının bugün CHP tarafından tekrar aday gösterilmesini asla kabul edemiyorum, kabullenemiyorum.
Belediye nerede? Evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı belediyeye oy verecek" dedi.
Asrın felaketinde Hatay'da annesi ile birlikte yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden ve muhalif kimliğiyle bilinen tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermesine tepkisini katıldığı TV programında gösterdi.
Lütfü Savaş'a ateş püsküren Aydın, şunları söyledi: "CHP belediyesi ve il yönetimi depremde ayağa kalkmayı becerebilmeliydi. Ben belediye başkanı olsaydım dünyayı ayağa kaldırırdım.
Ama belediye nerede, yok. Niye koordinasyonun içinde yoksunuz? Niye, çünkü sizden olmayanları düşman görmek gibi bir geleneğin içinden geliyorsunuz.
11 ay sonra belediye tarafından evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı yeniden oy verecek?
Beni bağışlasınlar CHP'li dostlar, seçim tamamıyla yanlıştır. Geleceğimizi karartır.
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