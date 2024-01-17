CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş oldu! Karara büyük isyan! Oyuncu Orhan Aydın’dan olay sözler: Kabullenemiyorum

Lütfü Savaş'a ateş püsküren Aydın, şunları söyledi: "CHP belediyesi ve il yönetimi depremde ayağa kalkmayı becerebilmeliydi. Ben belediye başkanı olsaydım dünyayı ayağa kaldırırdım.

Ama belediye nerede, yok. Niye koordinasyonun içinde yoksunuz? Niye, çünkü sizden olmayanları düşman görmek gibi bir geleneğin içinden geliyorsunuz.