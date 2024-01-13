Hataylıların CHP'ye "Lütfü Savaş" tepkisi: Yanımızda olmayanı istemiyoruz
Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına "hayır" mitingi yapan ve 6 Şubat'taki depremde binlerce kişinin hayatını kaybetmesinde pay sahibi olan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine tepkiler sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı. Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı miting düzenledi.
Lütfü Savaş, Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da dönüşüme karşı çıkan isimlerdendi.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINIFTA KALDI
CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden belediye başkan adayı göstermesinin yankıları sürüyor. Savaş'a her kesimden tepkiler çığ gibi... Kahramanmaraşlı merkezlerde 11 yakınını kaybeden TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Hatay bir felaket yaşadı. Bu felaket ve sonrasında Lütfü Savaş hiç ortada yoktu. Daha önce orman yangınlarında da Lütfü Savaş hiç yoktu. Kentsel dönüşüme karşı çıkan, oradaki yeni yapılacak evlere engel olan bir insandır. Dolayısıyla belediye başkanlığı anlayışı sınıfta kalmıştır" dedi.
31 MART'TA VATANDAŞ SAVAŞ'TAN KURTULACAKTIR
Lütfü Savaş'ın hiçbir zaman Hatay halkının yanında olmadığını ifade eden Milletvekili Yayman, "Hataylılar şunu söylüyor, 'Eğer şehrimde altyapı, su, yol, hizmet yoksa Lütfü Savaş'a da oy yok' diyor. Bir belediye başkanı kentine taş üstüne taş koymaz mı? Depremde, yangında halkın yanında olmayan biri Hataylılara ne verecek? Belediye başkanı olarak şehri dirençli hale getirmek yerine yapılacak kentsel dönüşümü engelleyen bir insandır. Emek mahallesinde yapılacak evlere engel oldu. Eğer engel olmamış olsaydı binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmeyecekti. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta sandıkta milletimiz gerekli cevabı verecektir ve Savaş'tan kurtulacaktır" diye konuştu.
MAHKEME SONUÇLANDI, GÜVENLİ YAPILAR YAPILACAK
Hatay'ın Antakya ilçesi AK Partili Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz da, 2019'da Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün engellenmesi hakkında SABAH'a konuştu: "O tarihte kentsel dönüşüm engellenmeseydi can kayıplarımız bu kadar olmazdı. Söz konusu bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, 'Kentsel dönüşüme hayır!' mitingi yaparak, davalar açarak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler. Kentsel dönüşüm olsaydı, yaklaşık 2 bin 500 kişi sağlam evlerde olacaktı ve bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı. Onların tüm engellemelerine rağmen Mahkeme sonuçlandı, şimdi ihaleler yapıldı ve TOKİ tarafından güvenli konutlar için çalışmalara başlandı. Ayrıca Amanos eteklerinde de kalıcı konutlar hızla yükseliyor"
31 MART'TA VATANDAŞ SAVAŞ'TAN KURTULACAKTIR
Lütfü Savaş'ın hiçbir zaman Hatay halkının yanında olmadığını ifade eden Milletvekili Yayman, "Hataylılar şunu söylüyor, 'Eğer şehrimde altyapı, su, yol, hizmet yoksa Lütfü Savaş'a da oy yok' diyor. Bir belediye başkanı kentine taş üstüne taş koymaz mı? Depremde, yangında halkın yanında olmayan biri Hataylılara ne verecek? Belediye başkanı olarak şehri dirençli hale getirmek yerine yapılacak kentsel dönüşümü engelleyen bir insandır. Emek mahallesinde yapılacak evlere engel oldu. Eğer engel olmamış olsaydı binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmeyecekti. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta sandıkta milletimiz gerekli cevabı verecektir ve Savaş'tan kurtulacaktır" diye konuştu.
MUHTAR: "2 BİN İNSAN CANINDAN OLDU"
Yaklaşık 5 yıldır 15 bin nüfuslu Emek Mahallesi muhtarlığını yapan Celal Sarı ise, "Evet Lütfü Savaş ile birlikte CHP'nin belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, mahallemizde kentsel dönüşüme hayır mitingi yaptılar. Depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken eski binalarda çok yıkım yaşandı. Mahallemizde yaklaşık 2 binden insan hayatını kaybetti. Eğer kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı bu kadar can kaybı olmazdı" şeklinde konuştu.
ÖZGÜR ÖZEL: "ALTERNATİF BULAMADIK. ANKETLERDE ONUN İSMİ ÇIKTI"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da partisinin tekrar aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili itiraf gibi bir açıklama yaptı. Özel yaptığı açıklamada, "Kırsaldan oy alıyor. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, 'Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız' diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük" dedi.
Bir televizyon programında yaptığı ''Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır" açıklamasıyla ilgili ise Özel, şunları söyledi: "Doğru. O yayın yapıldığı sırada 'Ben Hatay'ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız' demiştim. Anket yaptık o yüzden. Ankette farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor."
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