Hataylıların CHP'ye "Lütfü Savaş" tepkisi: Yanımızda olmayanı istemiyoruz

31 MART'TA VATANDAŞ SAVAŞ'TAN KURTULACAKTIR

Lütfü Savaş'ın hiçbir zaman Hatay halkının yanında olmadığını ifade eden Milletvekili Yayman, "Hataylılar şunu söylüyor, 'Eğer şehrimde altyapı, su, yol, hizmet yoksa Lütfü Savaş'a da oy yok' diyor. Bir belediye başkanı kentine taş üstüne taş koymaz mı? Depremde, yangında halkın yanında olmayan biri Hataylılara ne verecek? Belediye başkanı olarak şehri dirençli hale getirmek yerine yapılacak kentsel dönüşümü engelleyen bir insandır. Emek mahallesinde yapılacak evlere engel oldu. Eğer engel olmamış olsaydı binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmeyecekti. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta sandıkta milletimiz gerekli cevabı verecektir ve Savaş'tan kurtulacaktır" diye konuştu.

MUHTAR: "2 BİN İNSAN CANINDAN OLDU"

Yaklaşık 5 yıldır 15 bin nüfuslu Emek Mahallesi muhtarlığını yapan Celal Sarı ise, "Evet Lütfü Savaş ile birlikte CHP'nin belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, mahallemizde kentsel dönüşüme hayır mitingi yaptılar. Depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken eski binalarda çok yıkım yaşandı. Mahallemizde yaklaşık 2 binden insan hayatını kaybetti. Eğer kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı bu kadar can kaybı olmazdı" şeklinde konuştu.