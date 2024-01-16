CHP'de iç karışıklık! "Lütfü Savaş" tepkisi büyüyor! Yeniden aday gösterilmesi partiyi karıştırdı: Hatay halkının iradesini yok sayan dayatma
Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına "hayır" mitingi yapan ve 6 Şubat'taki depremde binlerce kişinin hayatını kaybetmesinde pay sahibi olan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine, Hatay'da CHP'den Büyükşehir Belediye Başan aday adayı 5 isim basın bildirisi ile tepki gösterdi. 5 ismin ortak yayınladığı bildiride Hatay halkının iradesinin yok sayıldığı dile getirildi.
CHP'li Özgür Özel'in "Alternatif bulamadık" diyerek Hatay'a Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi parti içinde de büyük kavgaya neden oldu.
ADAY ADAYLARDAN ORTAK BİLDİRİ
Hatay'da CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı 5 isim, Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine basın bildirisi ile tepki gösterdi.
CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları Hikmet Çinçin, H. Cihat Açıkalın, Serkan Topal, Ayhan Kara ve Birol Ertem, mevcut başkan Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine basın bildirisi ile tepki gösterdi.
5 ismin ortak yayınladığı bildiride Hatay halkının iradesinin yok sayıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Amacımız hem deprem faciasıyla neredeyse yerle bir olan Hatay'ımıza yönetsel anlamda hizmet etmek, hem de partimiz için ülke genelinde esen ve partiye mesafeli olan kitleyi bile cezbeden değişim heyecanını yaşamın her alanına yaymaktı. Ancak söz konusu değişim, zihniyet değişimi, ilkelere uymak ve partinin ahlaki değerlerini sahiplenmekle mümkün olabilirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Alternatif bulamadık' sözleri aday adayları arasında bulunan, biri bir dönem, diğeri iki dönem TBMM'de halkını temsil etmiş iki milletvekilini, dört dönem boyunca Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nı yöneten bir başkanı, Hatay Barosu'nu iki dönem yöneten bir başkanı ve uluslararası arenada yönettiği şirketleri dünya çapında bir marka yapan bir işadamını, destekçilerini ve halkı ciddi bir şekilde rencide etmiştir. Gerek ulusal ve uluslararası görsel ve yazılı basında, gerekse sosyal paylaşım sitelerinde yüz binlerce insanımızın tepkileri Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı konusunda alınan kararın infial yarattığının en önemli göstergesidir. Hatay halkı, haklarını ve özgürlüğünü savunmayı, hesap sormayı bilir, laik ve demokrattır, devletine bağlıdır, ayrımcılığa, kibir ve dayatmalara müsaade etmez, şehre ve topluma zarar verenleri affetmez. Hal böyle iken CHP'nin parti yöneticilerinin aday belirleme konusunda verdikleri sözlerin, açıklanan adayda vücut bulmadığına üzülerek şahit olduk. Başarısızlığı tescil edilmiş ve halkın gözünde güvenini yitirmiş bir şahısla yola devam kararının doğru olmadığını, bu kararın seçimin peşinen kaybedildiği, Hatay'ın yaralarını derinleştirdiğini ve değişime olan inancı zayıflattığını, her şeyden önemlisi; bu durumun partiden kitlesel kopuşlara sebebiyet vereceğini ve bunun sonucunda Hatay ilimiz, insanlarımız ve partimiz adına telafisi imkansız sorunlarla karşılaşacağımız gerçeğinin altını çizmek isteriz. Hatay Halkı'nın iradesini yok sayan dayatmaları kabul etmeyeceğimizi beyan ediyor; CHP'nin yetkili kurullarınca verilen kararın ne kadar doğru olduğunun değerlendirmesini kıymetli halkımızın takdirine bırakıyoruz."
TEPKİ YAĞMIŞTI
6 Şubat depreminde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüme karşı çıkan ve mitingler düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tekrar başkan adayı gösterilmesine ise parti içinde ve vatandaşlar tarafından tepki gösterilmişti.
KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTI
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı.
Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı mitingler düzenlemişti. Savaş, depremin vurduğu Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alper Gezeravcı uzaya ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? 2024 ISS NASA İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı yolculuğu kaç gün sürecek, hangi tarihte dönecek?
- e-Devlet SON DAKİKA | 16 Ocak e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?
- ZAMLI Dul ve Yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 4A-4B %75-50-25 orana ek artış! Ölüm aylığı alanlara 2024 Ocak ödeme tablosu...
- 7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500'den fazla 12.000'den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...
- Kışın çamaşır kurutma derdine son! Japonların anında kupkuru yapan 6 formülü
- Emekli maaşına %37,57+11.68'lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım'lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....
- Arapgir, Battalgazi, Darende ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları
- Manisa Şehzadeler, Yunusemre ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti belediye başkan adayları
- Manisa Selendi, Soma, Turgutlu ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti belediye başkan adayları
- Manisa Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları
- Kırkağaç, Köprübaşı, Kula ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları
- Demirci, Gölmarmara, Gördes ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları