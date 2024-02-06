CHP'li Mansur Yavaş Ankara'yı parsel parsel sattı! 5 yılda 24 milyarlık taşınmaz
5 yılda belediyeye ait 81 taşınmazı piyasa değerinin altında 22 milyar liraya satan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart seçimleri öncesi satışlara hız verdi. 1 Şubat’ta 19 ayrı taşınmaz daha 2.4 milyar lira bedelle satıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) CHP'li Mansur Yavaş'ta olduğu son 5 yıllık süre içinde 81 ayrı taşınmazının piyasa değerinin altında bugünkü rayiçle yaklaşık 22 milyar liraya satılması şaibesini korurken 1 Şubat günü kapalı ihale yoluyla yapılan satışta 19 ayrı taşınmazın daha toplam 2,4 milyar lira bedelle satıldığı ortaya çıktı.
2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yönetimi eline alan Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana ABB'ye ait 81 taşınmazı piyasa değerinin altında ve rayiç bedele yakın olarak toplam 22 milyar liraya satmıştı.
1 Şubat 2024 tarihli dosyalarda satışı görülen 19 taşınmazın biri 2 milyar lira olmak üzere toplam 2 milyar 409 milyon 200 bin liraya satıldığı görüldü.
Satış işlemlerinin seçime sayılı günler kala hızlıca gerçekleşmesi dikkat çekerken taşınmazların gelirinin ne için kullanılacağı da merak konusu oldu.
İŞTE YAVAŞ'IN ALDIĞI BORÇLANMA YETKİLERİ
"07 Temmuz 2022 tarih ve 1412 sayılı meclis kararı ile 63 milyon Euro yani 1 milyar 795 milyon 500 bin TL borçlanma yetkisi almış.
Yine 07 Temmuz 2022 tarihli ve 1413 sayılı meclis kararı ile 6 milyar Japon Yeni yani 1 milyar 200 milyon TL'lik yetki alınmış.
Yetmemiş 14 Haziran 2022 tarihli 1276 sayılı meclis kararı ile ''Ankara su temin projesi (Gerede) finansmanı kapsamında kalan kredinin ASKİ Genel Müdürlüğünün (Çamlıdere ve Beypazarı su temin projeleri) iki adet projesi için kullanılması üzere 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni TL karşılığı ise 1 milyar 991 milyon 354 bin 554 TL borçlanma yetkisi alınmış. Ancak bu projeye dair tek bir çivi dahi çakılmamış.
Ayrıca 12 Aralık 2022 tarihli 2258 sayılı meclis kararı ile 320 milyon Euro yani 9 milyar 120 milyon TL borçlanma yetkisi alınmış. Son olarak da 13 Ocak 2023 tarihli 196 sayılı meclis kararı ile 5 Milyar TL tutarında borçlanma yetkisi verildi.
'Engelleniyoruz' , 'Hizmet etmemize izin verilmiyor' algısı oluşturmaya çalışan Yavaş ne hikmetse bu borçlanma yetkilerinin hiçbirini kullanmadı. Sizin şu anda Ocak ayında size verilen 5 milyarlık borçlanma yetkisi ile toplamda 19 milyar 106 milyon 854 bin 554 TL borçlanma yetkisi var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kur'an-ı Kerim'de adı geçen binbir şifa deposu! Bereketin sembolü antioksidan ve OMEGA-5 kaynağı
- 4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...
- 258 gol, 189 asist! Galatasaray taraftarı çok ağlayacak! Yıldız isim o tarihte gidiyor!
- EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...
- Mevduat getirisiyle 1 ayda net 18.739 TL kazanç! Vadeli Şubat 2024 faiz oranları...
- Müge Anlı ATV yeni bölüm izle! 6 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
- Karar gece saat 00.45'te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur'lunun IBAN'ına ek hesap yattı! Emekliye net kök maaş ödeme takvimi
- 6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri!
- 6 Şubat depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Kaç kişi hayatını kaybetti? 6 Şubat 2023 DEPREMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE MERKEZİ
- Bugün okullar var mı, yok mu? Valilik ve MEB kararını duyurdu! 6 Şubat Salı resmi tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa...
- Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...
- Kandil Mesajları 2024 Ayetli, Dualı, Resimli | En anlamlı, uzun, kısa, arkadaşa, aileye Miraç Kandili mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, Twitter (X)