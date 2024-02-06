CHP’li Mansur Yavaş Ankara’yı parsel parsel sattı! 5 yılda 24 milyarlık taşınmaz

1 Şubat 2024 tarihli dosyalarda satışı görülen 19 taşınmazın biri 2 milyar lira olmak üzere toplam 2 milyar 409 milyon 200 bin liraya satıldığı görüldü.

Satış işlemlerinin seçime sayılı günler kala hızlıca gerçekleşmesi dikkat çekerken taşınmazların gelirinin ne için kullanılacağı da merak konusu oldu.