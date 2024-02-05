Cumhur İttifakı’nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a ’hizmet’ ayarı: Keşke fotoğraf asmak yerine hizmet yapsaydı

"ANKARA'DA 5 YILDIR KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANI YOK"

Altınok kentsel dönüşümün önemini de vurgulayarak şunları söyledi: "Acilen şehirlerimizde, kentlerimizde kentsel dönüşüm planlarına öncelik vermek lazım. Hatta şunu da söylüyorum, gerekirse Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın resen bu planları yapması lazım. Yani bu felaketlerden ders almamız lazım, ders çıkarmamız lazım. Kentsel dönüşümü engellemememiz lazım. Desteklememiz lazım. Dolayısıyla bir daha bu acıları yaşamayalım. Ve bir daha maddi manevi, ülkemiz bu felaketleri yaşamasın. Yani deprem değil yapılar öldürür. Biz bunu deprem olmadan önce yapmıştık. Ama bir deprem yaşadık. Ankara'da neredeyse 5 yıl oldu artık bir tane kentsel dönüşüm planı yok. Ankara başkentimiz ama 100 binlik nazım imar planı olmayan bir başkent. Yapılan planlar iptal oldu. Bir plan yapılamadı. Yani yaşadığımız bu acılardan yaşadığımız bu felaketlerden ders çıkarmamız lazım. Bunun partisi yok. Biz Keçiören için yaptık ama büyükşehir belediyesince geri iade edildi. Burada partizanlık yapıldı yani. Ankara'da maalesef ayrımcılık yapıldı."