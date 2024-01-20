Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok Mansur Yavaş’ı bombaladı: Yüz tane proje sözünün doksan tanesini gerçekleştirememiş

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları coşku ve birliktelikle devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok tam kadro ile Polatlı'da aday tanıtım toplantısına katıldı. 2019'da göreve gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili konuşan Altınok, "Ankara'ya Sayın Yavaş yüz tane proje sözü vermiş. Şu ana kadar doksan tanesini gerçekleştirememiş" eleştirisinde bulundu.

Turgut Altınok'a Polatlı ziyareti sırasında AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Milliyetçi Hareket Partisi Polatlı İlçe Başkanı Mehmet Aşçı ve MHP Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı da eşlik etti.