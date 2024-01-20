Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok Mansur Yavaş'ı bombaladı: Yüz tane proje sözünün doksan tanesini gerçekleştirememiş
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok AK Parti ve MHP İl ilçe teşkilatları üyelerinin de katılımıyla Polatlı'da aday tanıtım toplantısına katıldı. 2019'da göreve gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili konuşan Altınok, "Ankara’ya Sayın Yavaş yüz tane proje sözü vermiş. Şu ana kadar doksan tanesini gerçekleştirememiş" eleştirisinde bulundu.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından, Cumhur İttifakı adayı Altınok'un ikinci durağı Polatlı oldu.
Konuşmasında 2019'da göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili eleştirilerde bulunan Altınok, "Ankara'ya Sayın Yavaş yüz tane proje sözü vermiş. Şu ana kadar doksan tanesini gerçekleştirememiş" dedi.
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları coşku ve birliktelikle devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok tam kadro ile Polatlı'da aday tanıtım toplantısına katıldı. 2019'da göreve gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili konuşan Altınok, "Ankara'ya Sayın Yavaş yüz tane proje sözü vermiş. Şu ana kadar doksan tanesini gerçekleştirememiş" eleştirisinde bulundu.
Turgut Altınok'a Polatlı ziyareti sırasında AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Milliyetçi Hareket Partisi Polatlı İlçe Başkanı Mehmet Aşçı ve MHP Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı da eşlik etti.
"ANKARA'MIZIN MAKUS TALİHİ DEĞİŞECEK"
Polatlılılara hitap eden Altınok; "Altınok Ankara'nın çocuğudur. Sizden biridir. Aranızdan biridir. Ankara'yı bilen birisidir. İnşallah 31 Mart'a kadar az bir zamanımız kaldı. Ne yapacağız? Az zamanda ne yapacağız? Yani durmak yok, yola devam ama ok gibi devam, ok. Yola maratonla devam, hızla devam. İnşallah bu seçim Ankara'mızın makus talihinin değiştiği seçim olacaktır" dedi.
"CUMHUR İTTİFAKI EL ELE FARKLA KAZANACAĞIZ"
Cumhur İttifakı'nın birlikte oluşturduğu güce vurgu yapan Altınok; "Tabii Polatlı da 31 Mart'ta hak ettiği hizmetlerle hakkını alan hizmetlerle donattığımız bir ilçemiz olacak. Neredeyse bir şehir nüfusu olan Polatlı'mız da hak ettiği hizmetleri alacaktır. Hazır mıyız buna Polatlı? Sosyal medyada üfürmelerine bakmayın siz. Siyasetin matematiği var. Siyasette matematik vardır da yoktur da. Ama biz şöyle Cumhur İttifakı el ele verdiğimiz zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını Allah'ın izniyle farkla alacağız" ifadelerini kullandı.
"YAVAŞ SÖZÜNÜN YÜZDE 90'INI GERÇEKLEŞTİRMEDİ"
2019'da göreve gelen Mansur Yavaş'ın verdiği sözlerin yüzde 90'ını gerçekleştirmediğini belirten Altınok; "Ankara'ya Sayın Yavaş yüz tane proje sözü vermiş. Şu ana kadar doksan tanesini gerçekleştirememiş. Yani kitapçığı da var elimizde. Bunların içerisinden ele alınacak, 58 kilometre metrodur. Ama şu ana kadar beş kilometre metro yoktur. Beş santim metro yoktur. Metronun temeli de yoktur. Diğerleri büyük bir proje olmamasına rağmen Ankaralı'ya verdiği sözün yüz de doksanını maalesef şu ana kadar tutmamıştır. Diyorsunuz ki beni seçin size bu hizmetleri yapacağım. Beş yıl sonra geliyor. Verdiği hizmet sözlerin yüzde doksanınından birisi yapmadıysa ona oy verilir mi pekala? Sözünde durmayana oy verilir mi? Güle güle denir" diye konuştu.
HAKAN HAN ÖZCAN: BU İTTİFAKTA KARDEŞLİK VAR, KUVVET VAR, BİRLİK VAR
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı'nın kumar masalarında kurulmadığını ifade ederek, "Bizler MHP teşkilatıyla birlikte Ankara'nın tüm ilçelerinde et ve tırnak gibi çalışıyoruz ve bunun en büyük çıkış nedeni İngiltere'de, Amerika'da FETÖ'nün arka bahçelerinde oluşturulan bir ittifak olmadığından dolayı. Bizim ittifakımız masa başlarında kurulmadı, bizim ittifakımız kumar masalarındaki ittifaklardan değil. Bizim ittifakımız güçlülerin, zalimlerin arkasında olduğu ittifaklar değil. Bizim ittifakımız 15 Temmuz gecesinde Polatlı-Topçu okulundan çıkacak o hainleri engelleyen benim Polatlılı hemşehrilerimle kurulan ittifaktır" dedi.
DOĞAN: LEVENT ÇAĞLANCI POLATLI'NIN EVLADI
MHP Polatlı İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı'nın Polatlı'nın evladı olduğunu belirterek, "Levent kardeşimiz Polatlılı. burada doğmuş burada büyümüş, gençlik yılları burada geçmiştir. Kimse diyemez ki biz Levent ile sıkıntıya düştük. Polatlılar ismi açıklandıktan sonra mutluluklarını sonsuz dile getirdiler" şeklinde konuştu.
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