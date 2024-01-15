Ankara'nın Mansur Yavaş pişmanlığı! Sonu gelmeyen altyapı çalışması: Bizi mahvetti

Ankara Keçiören'de CHP'li ABB'ye bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) yetersiz altyapısı nedeniyle selde 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ağustosta başlatılan çalışmalar halen daha devam ediyor. Bölge halkı bir türlü sonu gelmeyen çalışmalar için Mansur Yavaş'a ateş püskürdü.