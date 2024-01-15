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Haberler Galeri Ankara'nın Mansur Yavaş pişmanlığı! Sonu gelmeyen altyapı çalışması: Bizi mahvetti

Ankara'nın Mansur Yavaş pişmanlığı! Sonu gelmeyen altyapı çalışması: Bizi mahvetti

Ankara Keçiören'de CHP'li ABB'ye bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) yetersiz altyapısı nedeniyle selde 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ağustosta başlatılan çalışmalar halen daha devam ediyor. Bölge halkı bir türlü sonu gelmeyen çalışmalar için Mansur Yavaş'a ateş püskürdü.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:00
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Ankara’nın Mansur Yavaş pişmanlığı! Sonu gelmeyen altyapı çalışması: Bizi mahvetti
ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, İncirli Mahallesini ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Burada açıklamada bulunan Ünal; "ASKİ Genel Müdürlüğü'nde 5 yıldır dikiş tutmadı. Sürekli Genel Müdür değişimleri ile kurumsal hafızası ve iş yapma yeteneği kaybedildi.
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Ankara’nın Mansur Yavaş pişmanlığı! Sonu gelmeyen altyapı çalışması: Bizi mahvetti
ASKİ ile ilgili bunların dışında da saymakla bitmeyecek birçok problem var. Bu bölgede yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı bir kızımız hayatını kaybetti. Bu yol maalesef 6 aydır bitirilebilmiş değil. Kış geldi hala asfalt atılmadı. İnsanlar çamurun içinde perişan ediliyor.
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Ankara’nın Mansur Yavaş pişmanlığı! Sonu gelmeyen altyapı çalışması: Bizi mahvetti
Buraya bu mevsimde asfalt atmaya kalksalar, atılan o asfalt hiçbir işe yaramayacak. Bu mahalle merkez noktada. Bir ring hattı ile buranın ulaşım sorunu çözülebilir. Ancak bunu bile yapacak feraset yok.
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Ankara’nın Mansur Yavaş pişmanlığı! Sonu gelmeyen altyapı çalışması: Bizi mahvetti
Mansur Yavaş ve CHP belediyeciliği sınıfta kalmıştır. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ankara tekrar AK Parti belediyeciliği ile hizmete kavuşacak ve eski güzel günlerine dönecek." dedi.
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Ankara’nın Mansur Yavaş pişmanlığı! Sonu gelmeyen altyapı çalışması: Bizi mahvetti

MAHALLE SAKİNLERİ BİTMEYEN ÇALIŞMA NEDENİYLE MAĞDUR

Mahalle sakini Durmuş Polyo: "Buraya 2-3 kere asfalt attılar hepsi çöktü. Ağustosta kazı çalışmaları başladı. 6 aydır kazıyorlar. Burada çalışan işçiler kafalarına göre işe başlayıp bırakıyorlar. Bizi rezil ettiler. Yazın tozdan geçilmedi. Şimdi de çamurdan geçilmiyor.