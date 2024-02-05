Yaralar sarılıyor! Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor

Mart ayının ortasına kadar ise 30 bin konutun daha kuraları gerçekleştirilecek. 2 ayın sonunda toplamda 75 bin 364 konutun kuraları tamamlanıp, depremzedelere teslim edilmiş olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evi yıkılan depremzedelerin topraklarından uzaklaşmamaları için de projeler hayata geçirdi. 'Yerinde dönüşüm' kampanyası ile afetzedelere kolaylık sağlandı. Depremzedelerin bir an önce güvenli evlerine, sıcak yuvalarına kavuşabilmeleri için başlatılan kampanya kapsamında, hibe ve krediler 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak veriliyor. Etütleri yapılmış sağlam zeminlerde inşa faaliyetleri planlanan Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 255 bine ulaştı. Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında hibe ve kredi desteği alarak Bakanlığın denetiminde TOKİ güvencesinde, kendi evlerini zemin etütleri yapılmış sağlam zeminlerde yapmak isteyen yaklaşık 15 bin vatandaş da işlemlere başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen şehirlerin meydanlarına, ana caddelerine de özel bir önem gösteriyor. Bu kapsamda, şehir meydanları; sahip oldukları tarihi, kültürel varlıkları muhafaza etme prensibiyle ihya ediliyor. Özellikle depremden en çok etkilenen şehirler ve ilçelerdeki meydanlar ve meydanlara açılan ana caddeler Bakanlık tarafından ihya ediliyor. Bu kapsamda, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da hummalı bir çalışma sürüyor. Tarihi değerler korunurken şehir meydanları afetlere dirençli bir şekilde yeniden ihya ediliyor."

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