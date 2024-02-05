A Haber 6 Şubat’ın merkez üssünde! 1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı? Uzman isimler A Haber deprem bölgelerindeki gelişmeleri anlattı

Prof. Dr. Mehmet Şahin – AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili

"Yer yüzünde görülen e büyük felaketlerden bir tanesi. Bir tanesi diyoruz ama iki büyük felaketle karşı karşıya kaldık ve binlerce vatandaşımızı kaybettik. Biz bu durumda milli dayanışmanın da ne olduğunu gördük. Kahramanmaraş merkezli bir depremdi evet ama 4 şehirde çok büyük hasar bıraktı. Milli seferberlik başladı ve bir kısım kendi imkanları ile bir kısım devletin imkanları ile önce arama kurtarma çalışmalarına sonra da insanlarımıza barınma açısından yardım ettiler."

"Kahramanmaraş'ta 609 bin 790 konut ve köy evi planlandı. İnşaatı başlayan 49 bin 221 teslim edilecek olanlar 10bin 337 konutta Başkan Erdoğan'ın kurayı başlatması ile sahiplerine ulaşacak. Her 3 ayda bir hazırlanan konutlar hak sahiplerine verilmeye başlanacak."

"Depremden hemen sonraki süreçte Kahramanmaraş'ı terk eden öğrenci sayısı 64 bin idi ve Eylül ayında toparlanma ile birlikte 60 bini buraya geri döndü."