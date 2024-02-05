A Haber 6 Şubat'ın merkez üssünde! 1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı? Uzman isimler A Haber deprem bölgelerindeki gelişmeleri anlattı
Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısı hala taze olsa da devlet ve millet el ele vererek bu acının üzerinden gelmeyi başardı. A Haber ekibi acının merkezinden son durumu aktardı.
Dünyanın en büyük doğal afetlerinden birisi olarak gösterilen 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden 1 yıl geçti.
Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin acısıyla sarsıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde önce Kahramanmaraş 7.7 ile sallandı ve beraberinde 11 il de derinden etkilenmiş oldu. 124 ilçede 6.929 köyde ağır hasarlar yıkımlar meydana geldi. Milyonlarca vatandaş en zor gecesini yaşadı, en zor sabahına uyandı. Aynı gün öğle saatlerinde bu kez Elbistan'da 7.6'lık bir deprem daha yaşandı. Yıkılmayan konutlar yıkıldı. Evine giren vatandaşlar bu kez ikinci depreme evinde yakalandı.
Türkiye arka arkaya iki felaketi sadece 12 saat içerisinde yaşadı. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Meydana gelen felakette yüzbinlerce konut ve iş yeri hasar aldı. İki büyük deprem, yaklaşık 350.000 km2 (140.000 mil kare) alanda, Almanya'nın toplam yüz ölçümü kadar bir bölgede hasara yol açtı ve 14 milyon kişiyi doğrudan etkiledi. Deprem nedeniyle ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.
Depremin yıl dönümüne girilirken A Haber ekibi 1 yıl önce olduğu gibi yeniden deprem bölgesinde;
Prof. Dr. Mehmet Şahin – AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili
"Yer yüzünde görülen e büyük felaketlerden bir tanesi. Bir tanesi diyoruz ama iki büyük felaketle karşı karşıya kaldık ve binlerce vatandaşımızı kaybettik. Biz bu durumda milli dayanışmanın da ne olduğunu gördük. Kahramanmaraş merkezli bir depremdi evet ama 4 şehirde çok büyük hasar bıraktı. Milli seferberlik başladı ve bir kısım kendi imkanları ile bir kısım devletin imkanları ile önce arama kurtarma çalışmalarına sonra da insanlarımıza barınma açısından yardım ettiler."
"Kahramanmaraş'ta 609 bin 790 konut ve köy evi planlandı. İnşaatı başlayan 49 bin 221 teslim edilecek olanlar 10bin 337 konutta Başkan Erdoğan'ın kurayı başlatması ile sahiplerine ulaşacak. Her 3 ayda bir hazırlanan konutlar hak sahiplerine verilmeye başlanacak."
"Depremden hemen sonraki süreçte Kahramanmaraş'ı terk eden öğrenci sayısı 64 bin idi ve Eylül ayında toparlanma ile birlikte 60 bini buraya geri döndü."
"Azerbaycan'ın burada inşasına başlamış olduğu 1000 konutluk bir mahalle var biz buraya Azerbaycan mahallesi diyoruz. Hızlı bir toparlanma yaşayacağız."
Mehmet Metin Köse- Akademisyen - İnşaat Mühendisi
"Depremde ki hatalardan biri binaların altında asma kat bulunması ve asma katların üzerine binaların devam etmesi ve merkez de yapılan binalarda iki bina arasında boşluk bırakılması gerekiyor. Arsaların fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı boşluk bırakılması ve binalar birbirine çarpışmaya başladı ve bu yüzden yıkılan da çok bina vardı."
Prof. Dr. Mehmet Şahin – AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili
"10 bin 330 bina yarın teslim edilecek ve 50 bin konut tamamlanacak. Birkaç ilçede şunu gördük TOKİ'nin yaptığı bina sayısı hak sahiplerinden daha fazla."
Dr. Vahit çalışır- Toplum Bilimci
"Burada yerel yönetim ve merkezi yönetimin birlikte çok uyumlu çalıştığını gördüm. Biz Hatay'da Büyükşehir Belediyelerinin merkezi yönetimle ne kadar uzak olduklarını görüyoruz. Deprem süreci boyunca belediyenin bırakın bir konteynır kent kurmayı çadır kent kurduğunu bile görmedik."
Dr. Vahit çalışır- Toplum Bilimci
"Depremin hissedildiği her yerde yaşananların yıl dönümüne geldik. Bir yıl evvel yaşanan acıyı anma yıl dönümü gibi görünüyor bu durum ama farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum ve buradan depremi yaşama ihtimali olan vatandaşlara sesleniyorum evet biz yaşadık sevdiklerimizi kaybettik, bir gün önce selam verdiğimiz kişileri kaybettik bir gün sonra ne olacağını bilmediğimiz bir süreçteyiz. Bu yıl dönümü bizler için nasıl başımıza gelenleri hatırlama süreci ise sizler içinde başınıza gelme ihtimali olan bir süreci hatırlama yıl dönümüdür."
A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programında ki deprem özel bölümünde uzman isimler 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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