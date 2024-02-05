İşte 6 Şubat depreminin en çarpıcı kareleri! Umut acı ve bekleyiş bir arada! Türkiye'nin gözünü felakete açtığı o sabah...

Türkiye, 6 Şubat günü "asrın felaketi" olarak adlandırılan büyük bir yıkıma gözünü açtı. Sabah 04.17'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 11 ilde büyük bir yıkım gerçekleşti. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi ülkemizde derin acılara sebep oldu. Devlet tüm imkanlarıyla depremin yaraları hala sarmaya çalışılırken, geriye o günden kalan acı, umut, bekleyiş içeren kareler kaldı...

Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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