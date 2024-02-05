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Haberler Galeri İşte 6 Şubat depreminin en çarpıcı kareleri! Umut acı ve bekleyiş bir arada! Türkiye'nin gözünü felakete açtığı o sabah...

İşte 6 Şubat depreminin en çarpıcı kareleri! Umut acı ve bekleyiş bir arada! Türkiye'nin gözünü felakete açtığı o sabah...

Türkiye, 6 Şubat günü "asrın felaketi" olarak adlandırılan büyük bir yıkıma gözünü açtı. Sabah 04.17'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 11 ilde büyük bir yıkım gerçekleşti. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi ülkemizde derin acılara sebep oldu. Devlet tüm imkanlarıyla depremin yaraları hala sarmaya çalışılırken, geriye o günden kalan acı, umut, bekleyiş içeren kareler kaldı...

Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:33
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İşte 6 Şubat depreminin en çarpıcı kareleri! Umut acı ve bekleyiş bir arada! Türkiye’nin gözünü felakete açtığı o sabah...

Kahramanmaraş merkezli iki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Depremin üzerinden tam 1 yıl geçti... İlk deprem saat 04:17'de Kahramanmaraş'ı vururken merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen sarsıntının büyüklüğünün 7,7 açıklandı.

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İşte 6 Şubat depreminin en çarpıcı kareleri! Umut acı ve bekleyiş bir arada! Türkiye’nin gözünü felakete açtığı o sabah...

Depremzedeler korku ve panik içerisindeyken ilk sarsıntıdan 9 saat sonra bölgede bu kez 7,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İlk depremde hasar alan onlarca bina da ikinci sarsıntıyla çöktü.

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İşte 6 Şubat depreminin en çarpıcı kareleri! Umut acı ve bekleyiş bir arada! Türkiye’nin gözünü felakete açtığı o sabah...

1 yıl önce yaşanan sarsıntı sadece 13,5 milyonu uykusundan uyandırmadı. 85 milyon 'asrın felaketi'nin acısını yüreğinde hissetti.

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İşte 6 Şubat depreminin en çarpıcı kareleri! Umut acı ve bekleyiş bir arada! Türkiye’nin gözünü felakete açtığı o sabah...

O sabah Türkiye'nin uyandığı en acı günlerden biri oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi...

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İşte 6 Şubat depreminin en çarpıcı kareleri! Umut acı ve bekleyiş bir arada! Türkiye’nin gözünü felakete açtığı o sabah...

Türkiye'nin 81 ilinde yardım seferberliği başladı, vatandaşlar gerek nakdi gerekse ayni yardımlarıyla depremzedelerin yanında oldu. Devlet tüm gücüyle sahaya inerken Türkiye, bir kez daha kenetlenerek yaşanan yıkımın üstesinden gelmeye çalışıyor...