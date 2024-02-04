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Başkan Erdoğan: Söz verdik yaptık | İslahiye'de deprem konutları teslim edildi

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Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
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Başkan Erdoğan: Söz verdik yaptık | İslahiye’de deprem konutları teslim edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te! Başkan Erdoğan, İslahiye'deki Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, "Bugün 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yeni evlerinin hayırlı, huzurlu olmasını diliyorum. 14 bin konutumuzun yapımı da hızla sürüyor. En son vatandaşımız da evine kavuşanan kadar bize dinlenmek yok. Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketini sarıyor." dedi.

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