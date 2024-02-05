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Haberler Galeri Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Şehirlerin depremden önceki halleri facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Şehirlerin depremden önceki halleri facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Deprem bölgelerinde çekilen kareler ise facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte 6 Şubat depreminin izleri…

Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 14:46
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Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Şehirlerin depremden önceki halleri facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerin cadde ve sokakları, depremden önceki halleri ile görüntülendi. Arşivdeki fotoğrafların, cep telefonu ekranına bir bölümü yansıtılarak tekrar fotoğraflandığı projede asrın felaketinin izleri görülüyor.

Kırıkhan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Şehirlerin depremden önceki halleri facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

Kırıkhan

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Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Şehirlerin depremden önceki halleri facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

Hatay

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Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Şehirlerin depremden önceki halleri facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

Hatay

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Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Şehirlerin depremden önceki halleri facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

Hatay