Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Şehirlerin depremden önceki halleri facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Deprem bölgelerinde çekilen kareler ise facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte 6 Şubat depreminin izleri…

Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 14:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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