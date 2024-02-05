Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan üzerinden kırpılmış video ile algı operasyonu! AK Parti'den sert tepki: "Agorafobiye yakalanan misafir başkan"

CHP'nin fonladığı algı operatörleri ise Başkan Erdoğan'ın konuşmasını kırparak "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez." ifadeleriyle servis etti.

İMAMOĞLU KIRPILMIŞ VİDEODAN PRİM KASMA DERDİNE DÜŞTÜ

İmamoğlu kırpılmış videoyu vasat siyasetine meze ederek Başkan Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

Siyaseten sıkışan CHP'li İBB Başkanı açık açık yalan konuşarak "Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Gerçekten analize muhtaç ifadelerdir. Hukuken muhtaçtır, psikolojik olarak analize muhtaçtır. Depremzedelerin önünde, sırf kendilerini seçmediler diye yardım götürmediğini itiraf etti" açıklamasını yaptı.