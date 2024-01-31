İBB iyice raydan çıktı! 33 milyar lira krediye rağmen metro yatırımı yok! İşte "engelleniyoruz" iftirasına dair gerçekler...
İstanbul'da CHP'li İBB'nin göreve gelmesiyle birlikte ulaşım konusunda büyük sorunlar yaşanırken, milyonlarca İstanbullu trafikte çileden çıkmaya devam ediyor. Toplu taşımada da rezil bir performans sergileyen İmamoğlu yönetimindeki İBB'de 33 milyar lira krediye rağmen 5 yıl içinde sıfırdan tek bir metro hattı inşaatına başlanmadı. AK Parti döneminde başlatılan bazı metro hatlarını hala bitiremeyen CHP'li İBB yönetimi, 4 metro hattını da durdurdu. İşte detaylar...
AK Parti 2019'da yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti.
KAYIP BİR MİLYAR EURO
CHP'li İBB Başkan İmamoğlu metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk çalışmaya başladık." dedi fakat sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlamadı. İmamoğlu yönetiminin çektiği bu kredinin 1 milyar euroluk kısmının nereye harcandığı merak konusu.
ENGELLENİYORUZ YALANI
CHP'li İBB'nin tamamladığı ve inşa etmekte olduğu metro hatlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlandı. AK Parti döneminde başlayan 4 metro inşaatını da durdurdu. Üstelik bu fiyaskosunu gizlemek için "engelleniyoruz" iftiralarını atmaktan da geri durmadı.
SADECE 8 KM METRO AÇTILAR
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu seçilmeden önce "5 yılda 230 km metro" vaat etti. Diğer yandan AK Parti döneminde başlatılan ve CHP'li İBB döneminde açılan metro uzunluğu ise 47,3 km'ye ulaştı.
CHP'li İBB Başkanı bu 47,3 km'yi "Biz yaptık." dese de gerçekte kendilerinin inşa edip tamamladığı kısım 8 km.
4 METRO HATTINI DURDURDU
CHP'li İBB, 2019 öncesinde başlanan 10 metro hattının 4'ünü durdurdu. AK Parti döneminde yapımına başlanan M3 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı CHP'li İBB durdurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sadece %5'i bitmiş olan bu hattı Mayıs 2020'de devraldı ve Nisan 2023'te hizmete açtı.
Yenidoğan-Emek Metro Hattı
Kirazlı-Halkalı Metro Hattı
Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı Uzatması
KREDİ ÇEKMESİNE RAĞMEN AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLANAN METROLARI HALA BİTİREMEDİ
M5 Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metrosu
CHP'li İBB, hattın bazı kısımlarını beton dökerek kapattı.
M7 Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt Metrosu
M10 Kaynarca – Pendik- Fevziçakmak Metrosu
M12 Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metrosu
KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNA BAĞLANTI OLACAK HAT 4,5 YILDIR BEKLİYOR
CHP'li İBB, M4 metrosuna bağlantı olacak Kaynarca, Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı, Aydıntepe ve İçmeler mahallelerini kapsayacak metro projesinde 4,5 yılda hiçbir ilerleme katetmedi.
M8 HATTINI EKSİK VE KUSURLU HALDE HİZMETE AÇTI
CHP'li İBB, M8 Dudullu-Bostancı metrosunu 21 bin 601 adet eksik işle açtı. Açıldığı sırada sözleşmenin %83'ü tamamlanmıştı. Yani hat, yolcuları riske atabilecek eksikliklerle açıldı.
BAKANLIKTAN 5 KAT DAHA YAVAŞ METRO İNŞA EDİYOR
İstanbul'da metro inşaatları yıllık fiziki ilerleme ortalaması:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (2019-Ekim 2023): %46
CHP'li İBB (2019-Ekim 2023): %9
YILAN HİKAYESİNE DÖNEN "HIZRAY" HİKAYESİ
*CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "mega projesi" olarak seçim döneminde vadettiği Hızray isimli bir ulaştırma sistemini kamuoyuna duyurdu. İmamoğlu, söz konusu projeyi 4,5 yıl sonra tanıttı.
Sabiha Gökçen Havalimanı-Beylikdüzü arasında yapılacak olan 74,5 kilometrelik boğazın altından geçen Hızray'ın hangi kaynakla ve ne zaman yapılacağı bilinmiyor.
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