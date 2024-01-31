İBB iyice raydan çıktı! 33 milyar lira krediye rağmen metro yatırımı yok! İşte "engelleniyoruz" iftirasına dair gerçekler...

SADECE 8 KM METRO AÇTILAR

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu seçilmeden önce "5 yılda 230 km metro" vaat etti. Diğer yandan AK Parti döneminde başlatılan ve CHP'li İBB döneminde açılan metro uzunluğu ise 47,3 km'ye ulaştı.

CHP'li İBB Başkanı bu 47,3 km'yi "Biz yaptık." dese de gerçekte kendilerinin inşa edip tamamladığı kısım 8 km.