Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi! "İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız"

Pazarcı esnafından destek isteyen Kurum, ''İstanbul'da 200 yeni pazar açacağız. Orada sizlerle el birliği içerisinde dijital uygulamaları kullanacağız. Hem siz mutlu olacaksınız hem vatandaşımız mutlu olacak. Vatandaşlarımız dijital uygulamalarla evlerine ürünleri isteyebilecekler. Gençlerimiz istediğiniz sebze ve meyveyi evinize getirecek." dedi.

İstanbul'un üretimin de merkezi olmasını istediklerini belirten Kurum, ''İstanbul'da üretimi artıracağız. Üreticilere de destek olacağız. Çiftçilerimize destek vereceğiz.'' şeklinde konuştu.