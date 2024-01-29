29 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi! "İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız"

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi! "İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
ABONE OL
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi! İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız

Türkiye yerel seçimlere giderken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinlemye devam ediyor. Son olarak Kurum, Sultangazi ilçesi Habipler Mahallesi semt pazarında pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ile buluştu. Pazarcı esnafından destek isteyen Kurum, ‘’İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız. Orada sizlerle el birliği içerisinde dijital uygulamaları kullanacağız. Hem siz mutlu olacaksınız hem vatandaşımız mutlu olacak. Vatandaşlarımız dijital uygulamalarla evlerine ürünleri isteyebilecekler. Gençlerimiz istediğiniz sebze ve meyveyi evinize getirecek.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi ilçesi Habipler Mahallesi semt pazarında pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ile buluştu.

Pazarcı esnafından destek isteyen Kurum, ''İstanbul'da 200 yeni pazar açacağız. Orada sizlerle el birliği içerisinde dijital uygulamaları kullanacağız. Hem siz mutlu olacaksınız hem vatandaşımız mutlu olacak. Vatandaşlarımız dijital uygulamalarla evlerine ürünleri isteyebilecekler. Gençlerimiz istediğiniz sebze ve meyveyi evinize getirecek." dedi.

İstanbul'un üretimin de merkezi olmasını istediklerini belirten Kurum, ''İstanbul'da üretimi artıracağız. Üreticilere de destek olacağız. Çiftçilerimize destek vereceğiz.'' şeklinde konuştu.

Habipler pazarında yoğun ilgiyle karşılanan Murat Kurum'a vatandaşlar 31 Mart seçimlerinde başarı diledi. Kurum'u alnından öpen bir vatandaş ''Hayalimizi gerçekleştirdiniz.'' dedi.



Rizeli esnaf ile sohbetin konusu Murat Kurum'un Bakanlığı döneminde Rize'de yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarıydı. ''Hepimizin oyu size. Siz keyfinize bakın.'' diyen pazarcı esnafına Murat Kurum, ''Beraber kazanacağız.'' yanıtını verdi.

Kurum, balıkçı tezgahında eline istavrit alan balıkçının "Boğazın incisi, Başkanımız birincisi İstanbul'un.'' sözleriyle karşılandı.

Tramvay isteyen bir vatandaşa Murat Kurum, ''Tramvayı bir durak uzatacağız.'' diye karşılık verdi.

Çocuklara oyuncak dağıtan, vatandaşlar ile sohbet eden Murat Kurum'a ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Selman Özboyacı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu eşlik etti.

İBB Başkan adayı Kurum Kağıthane’de

Kurum müjdeyi verdi: Tek bir ilçe dahi kalmayacak

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA