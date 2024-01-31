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Murat Kurum’un gençler için hangi projeleri var? Gençler vaatler karşısında ne düşünüyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 08:47
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum gençlere yönelik vaatlerini A Haber ekranlarında tek tek sıralamıştı. Peki bu vaatler karşısında gençler ne düşünüyor? İşte tüm detaylar…
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