Hizmet siyasetinde büyük gün! Gayrettepe-Kağıthane metrosu hizmete giriyor! Açılış Başkan Erdoğan’dan

EN DERİN İSTASYON OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP



Gayrettepe İstasyonu 72 metre ile hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip. Bu istasyonunun inşası için 66 bin 577 metreküp beton kullanıldı.

22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa edildi. İstasyonun hizmete açılmasıyla birlikte havalimanı metro hattı Metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olması sağlanacak.

Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak.

METRO ARAÇLARI TÜRKİYE'NİN EN HIZLI ARAÇLARI



Metro araçları açısından saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanılıyor.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle ilk defa yerli ve milli imkanlarla Aselsan ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattında yer alıyor.Aynı zamanda metro hattının tasarım harikası olduğunu söyleniyor.